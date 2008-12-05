Чем вредны Е-добавки в молокопродуктах?

Натуральное молоко, как говорится, только что из под Буренки, на наш стол не попадает. Чаще оно проходит стадию переработки в сухой порошок, а на его основе уже производится тот продукт, который мы приобретаем в торговой сети, как и те продукты, которые производятся на основе натурального молока.

Даже то молоко, которое не прошло стадии сухого молока, подвергается термической и прочей обработке, а это означает, что изначальная пищевая ценность молока утрачивается.

На упаковке любого молочного продукта можно найти его составляющие, как правило, вы узнаете о том, что в его основе присутствует молоко восстановленное, это как раз и есть порошок, разведенный водой. Правда рассмотреть эту надпись довольно проблематично, так как нанесена она слишком мелким шрифтом.

Ну, а если вам еще «посчастливится» обнаружить слово «нормализованное», то на натуральность продукта рассчитывать и вовсе не приходится.

Ведь это означает, что он произведен «исключительно из молока с удалением или добавлением его составных частей для приведения состава молока к показателям, установленным в национальных стандартах».

Кстати, история с китайским меламином «из той же серии», ведь это вредное вещество было добавлено для искусственного повышения в молочном продукте белка, тем самым «подгоняя» его под официальный стандарт.

Тем не менее, даже в том случае, если на купленном вами молоке и т.д. написано, что продукт натуральный, не стоит особо радоваться, так как эта надпись является формальной, так как вся его ценность уже, наверняка, утрачена.

Хуже всего дело обстоит с рекомбинированным молоком или с заменителем молока.

И тот факт, что существуют утвержденные ГОСТы, недобросовестные производители с успехом их обходят.

Ведь очень часто на упаковках пищевых продуктов нанесен исключительно мелким шрифтом код Е, что означает лишь одно, что в них присутствуют пищевые добавки. А к молоку, как и к его производным, они не имеют никакого прямого отношения.

Но, часто ли мы обращаем на такие «мелочи» внимание? Буква Е представляет собой международную маркировку пищевых добавок. После Е идет цифровой код, если он начинается с цифры 1, то она обозначает красители, если 2 – консерванты, 3 – антиокислители, 4 – стабилизаторы, 5 – эмульгаторы, 6 – усилители вкуса, то есть цифровая комбинация шифрует каждую из добавок.

А ведь не каждая из них является полностью безопасной для нашего здоровья, особенно те, которые подразумеваются под цифрой два.

Е-добавки, даже те, которые на территории нашей страны не находятся под запретом, могут нанести вред нашему здоровью, ведь в других странах на их использование наложено табу.

Вызвать диатез у детей или стать причиной серьезной аллергии у взрослого населения способны такие добавки, как Е210, Е214, Е217, Е230, Е231, Е232.

Нанести существенный вред здоровью астматиков способны такие добавки, как Е211-Е214, Е217, Е221, Е227, а тем, кто чувствителен к аспирину противопоказаны добавки Е214, Е217.

Разрушить печень и почки способна добавка Е220, а Е230-Е233 вызывают кожные заболевания, Е224 раздражают кишечник, Е233 вреден беременным, так как становится причиной неправильного развития плода.

Категорически противопоказаны грудным младенцам Е249, Е262, а для более старших детей они также представляют опасность. Такие добавки как Е220 разрушает витамин В1 в нашем организме, а Е222 – Е227 – витамин В12. Тем более, не стоит забывать и о том, что большинство Е-консервантов представляют собой потенциальные канцерогены.

Стоит задуматься о молоке и молокопродуктах только по причине содержания в них Е-консервантов, следовательно, стоит задуматься о том, к каким последствиям может привести необдуманное употребление этих продуктов членами вашей семьи.

К сожалению, подавляющее большинство городских жителей вынуждены потреблять именно переработанные продукты, так как приобрести на рынке натуральные зачастую не представляется возможным.