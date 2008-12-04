Фонд Ахметова «Развитие Украины» передал детскому отделению Института фтизиатрии медоборудование на 1,2 млн грн

Сегодня Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» передал детскому отделению Института фтизиатрии и пульмонологии им.Яновского современное диагностическое медицинское оборудование на сумму свыше 1,2 миллиона гривен, об этом передает корреспондент УНИАН.

Директор Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ убежден, что проблема детского туберкулеза в Украине требует особого внимания, ведь дети – социально незащищены, и многое в их жизни зависит от действий взрослых.

Сославшись на данные статистики А.ЗАБОЛОТНЫЙ сообщил, что в Украине 2500 детей больны туберкулезом и 186 тысяч находятся в группе риска - с латентной формой, а в большинстве противотуберкулезных клиник оборудование либо, устарело, либо вообще отсутствует. “Поэтому фонд “Развитие Украины” приобрел современную диагностическую и лечебную медтехнику в 22 области Украины на сумму 1,8 миллиона гривен, из них на 1,2 миллионов закуплено оборудование для детского отделения Института фтизиатрии в Киеве. Ведь сюда для диагности и лечения приезжают дети со всех регионов страны, а врачи сталкиваются с наиболее тяжелыми случаями заболевания,” – сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, сегодняшняя акция Фонда Рината Ахметова прошла в рамках проекта “Остановим туберкулез”, направленного на преодоление эпидемии туберкулеза в Украине.

Директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения Украины, академик Юрий ФЕЩЕНКО заявил, что туберкулез – медико-социальная проблема, перед которой нет социальных границ - ей подвержены все верствы населения, и именно дети наиболее незащищены перед этой эпидемией.

Он назвал правильным решение Фонда Ахметова помочь детскому отделению Института фтизиатрии, ведь, по его словам, «государство не может полностью решить проблемы связанные с эпидемией туберкулеза».

«В подаренном детскому отделению оборудовании была острая потребность - эта помощь пришла в нужное место, и в нужное время. Ведь в нашем институте обследуются и лечатся дети со всей страны, которым не могут поставить достоверный диагноз. Качество диагностических и лечебных методик, с использованием этой современной техники значительно улучшится. Помогая институту, фонд Ахметова помогает всей Украине,» - отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

В свою очередь главный научный сотрудник отделения заболеваний органов дыхания у детей Института фтизиатрии и пульмонологии профессор Ольга БЕЛОГОРЦЕВА, обратила внимание, что в детском отделении института – самые сложные пациенты, которые требуют обследования на аппаратуре, которой нет в большинстве регионов.

«Диагностика туберкулеза у детей зачастую более трудная, чем у взрослых, поскольку, особенно у детей раннего возраста, сложно получить мокроту и выделить возбудителя заболевания. Учитывая это, фонд приобрел технику, которая позволит выделят микобактерии из крови и других жидкостей, а фибробронхоскопы помогут выявлять скрытые формы туберкулеза, которые не видны рентгенологически, в частности туберкулез лимфатических узлов,” – отметила О.БЕЛОГОРЦЕВА.

СПРАВКА УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.