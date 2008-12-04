С украинскими фармацевтами заключат меморандум

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО провести консультации с представителями фармацевтической отрасли и заключить соответствующий меморандум относительно стабилизации в сфере производства и обращения лекарств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на информацию первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА.

Как заявил А.ШЛАПАК, неэффективная политика правительства усилила негативное влияние финансово-экономического кризиса на фармацевтическую отрасль.

По его словам, Кабинет министров постановлением № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» вмешался в рыночные отношения административными мерами. “При этом правительство не учло ни колебания курса иностранных валют, ни особенности формирования себестоимости в этой сфере. Это привело к потере оборотных средств фармацевтических предприятий, сокращению объемов производства, дефициту лекарств. Под угрозой увольнения оказались тысячи работников отрасли”, - заявил А.ШЛАПАК.

По его мнению, последние решения Кабмина направлены фактически на уничтожение фармацевтического рынка страны, банкротство большинства предприятий и монополизацию. Эти действия уже привели к сокращению общей номенклатуры лекарственных средств в аптеках, уменьшению доли доступных по цене медицинских препаратов и сокращению внутреннего производства, добавил А.ШЛАПАК. В частности, по его словам, если в 2007 году удельный вес отечественных лекарств на рынке Украины составлял около 24%, то за первое полугодие 2008 года сократился до 22%.

С целью недопущения фатальных последствий для фармацевтической промышленности Президент Украины и остановил действие ряда постановлений правительства о регуляции фармацевтической отрасли с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины, подчеркнул первый заместитель главы Секретариата Президента.

Этим Указом главы государства отменено решение о ликвидации Госслужбы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выведении Госинспекции по контролю качества лекарственных средств из подчинения Минздрава Украины и ее превращении в центральный орган исполнительной власти, а также установлении предельных снабженческо-сбытовых надбавок и предельных торговых надбавок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Указанные решения правительства, по мнению Президента, не соответствуют нормам Конституции и законов Украины.

В.ЮЩЕНКО также обратился также к генеральному прокурору Украины, Государственной таможенной службы Украины, Антимонопольному комитету Украины с просьбой проанализировать ситуацию в фармацевтической сфере с целью недопущения монополизации этого рынка, возникновения искусственного дефицита лекарственных средств, сообщил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Украине стремительно подорожали лекарства, в среднем на 70-90% .

В связи с этим В.ЮЩЕНКО 17 октября призвал правительство ответственно отнестись к ситуации на рынке лекарств и немедленно принять все меры, которые бы остановили рост цен. Как подчеркнул тогда Президент, Кабинет министров имеет все рычаги для того, чтобы повлиять на ситуацию.

В тот же день Кабмин постановлением № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил границу в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения за бюджетные средства.