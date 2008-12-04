ЕС ограничит импорт соевых продуктов для детей из Китая

Еврокомиссия ограничит импорт из Китая продовольствия для детей с содержанием сои из-за опасности отравления меламином.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению Еврокомиссии, в Европейский Союз будет разрешено ввозить лишь то продовольствие с содержанием сои, содержание меламина в котором не превышает 2,5 миллиграмма на 1 килограмм.

Кроме того, Еврокомиссия также будет требовать проверки муки для выпечки на содержание меламина.

В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что в 2007 году импорт продовольствия из Китая с содержанием сои составил 68 тыс. тонн на 34 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Еврокомиссия также запретила импорт молока и молокопродуктов из Китая, детских смесей с любым содержанием молочных продуктов из-за выявления в них меламина.