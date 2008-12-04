Варикозное расширение вен – очень неприятное заболевание. Что же делать, чтобы не оказаться в числе жертв этого недуга? И как быть, если эта неприятность уже вас постигла?

Хорошо известно, что варикозом чаще страдают женщины. Почему? Очень просто – в «группу риска» попадают те, кому по роду своей деятельности приходится много стоять на ногах – продавцы, учителя… А среди представителей этих профессий женщин значительно больше, чем мужчин. Кроме того, при беременности нередко отекают ноги, а это - прямой путь к варикозу. Мало того, что при этом недуге трудно стоять и ходить, еще и ноги с расширенными венами выглядят крайне неэстетично, и мы вынуждены даже в жаркую погоду надевать колготки, брюки или длинную юбку.

Чего не любит варикоз?

1. Медики рекомендуют для профилактики варикоза регулярно заниматься подвижными видами спорта, такими, как плавание или езда на велосипеде. Даже если вы беременны и у вас проблемы с ногами, врач поможет подобрать вам специальный комплекс упражнений.

2. Если от стояния на одном месте ноги сильно устают, в них необходимо «разогнать» кровь. Для этого можно подниматься на «цыпочки», или переминаться с ноги на ногу. Не бойтесь, что в такой позе вы будете выглядеть смешно: здоровье важнее!

3. После работы полезно отдыхать «по-американски» - задрав ноги на стол. Это улучшает отток крови в ногах и снимает напряжение. В таком положении следует находиться ежедневно не менее 5–10 мин.

4. Не помешает и регулярный контрастный душ. Резкая смена температур способствует укреплению сосудистых мышц.

5. Следует употреблять в пищу побольше цитрусовых, киви, перца, капусты и петрушки. Они богаты витамином C, укрепляющим вены.

Чего следует избегать при варикозе?

1. Носить обувь на высоком каблуке, принимать горячие ванны и загорать на солнце. Это увеличивает нагрузку на сосуды.

2. Увлекаться видами спорта, связанными с длительным стоянием на ногах или поднятием тяжестей. Футбол, волейбол, баскетбол или большой теннис при этом заболевании противопоказаны, так как предусматривают резкие движения, которые могут привести к травмам сосудов ног.

3. И, конечно, обращайте внимание на питание! Слишком жирная и калорийная пища «помогает» нам накапливать холестерин, а это – смерть для наших сосудов!