Первая помощь при приступе стенокардии

Если боль возникает во время физической нагрузки или во время ходьбы – немедленно прекратить нагрузки, остановиться и сесть.

Если боль возникает в покое, в положении лежа – сразу же сесть с опущенными ногами.

Открыть окно, расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, обеспечить доступ свежего воздуха.

Принять 1 таблетку нитроглицерина под язык или вспрыснуть под язык 1 дозу нитроминта. При отсутствии эффекта принять указанные препараты повторно (нитроглицерин в таблетках с интервалом в 3 минуты, нитроминт через 1 минуту) не более 3-х раз. В случае появления головных болей на прием нитроглицерина следует сочетать их прием с анальгетиками: анальгин, баралгин, седалгин и другими.

Если боль длиться более 20 минут и боль не проходит после 3-хкратного приема нитроглицерина – немедленно вызвать врача скорой медицинской помощи, при этом до прибытия скорой помощи разжевать 0,25 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина).

При повышенном артериальном давлении – прием внутрь или под язык 0,15 мг клофеллина либо другого быстродействующего гипотензивного препарата в необходимой дозе.

При сердцебиении более 110 в 1 минуту и отсутствии противопоказаний принять 10 – 20 мг анаприллина внутрь или под язык.

Больной должен знать о том, что если боль сопровождается резкой слабостью, бледностью, холодным потом, головокружением, это могут быть признаки снижения артериального давления и прием нитроглицерина противопоказан. В этих случаях следует лечь, сразу же вызвать врача скорой помощи. Для уменьшения боли можно использовать ацетилсалициловую кислоту (аспирин) или таблетированные анальгетики: анальгин, баралгин и другие.

Валидол не является основным препаратом первой помощи и поэтому его применение может затянуть приступ стенокардии из-за его слабой эффективности.

Если с приступом стенокардии больному удается справиться самостоятельно, он должен на ближайшие часы ограничить физические и эмоциональные нагрузки, принять рекомендованные для постоянного лечения лекарственные средства, сравнить его с предыдущими приступами. После приступа стенокардии, который явно отличался от обычных (боль возникла впервые в покое или изменилась локализация либо распространение боли, или боль очень сильная и необычно продолжительная) или возник впервые обязательно вызвать врача на дом и до его прихода соблюдать строгий постельный режим, принять рекомендованные для постоянного лечения лекарственные средства, включая 0,25 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина). При частом пульсе может быть полезен прием 40 капель валокордина или корвалола.

При подозрении на острый инфаркт миокарда основная самопомощь заключается в немедленном вызове врача скорой помощи. Попытки больного самостоятельно добраться до поликлиники абсолютно недопустимы! Важное значение имеет соблюдение строго постельного режима и использование мер доврачебной помощи, аналогичных таковым при приступе стенокардии.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что неотложная помощь при стенокардии должна быть максимально ранней, так как своевременность оказания помощи имеет определяющее значение. Больным стенокардией и подозрением на острый инфаркт миокарда жизненно важно знать, когда следует обращаться за неотложной медицинской помощью и что делать до прибытия врача. Определенную помощь в получении этой необходимой информации могут оказать вышеизложенные рекомендации.