Компания Ratiopharm выставлена на продажу

Компания Ratiopharm, мировой производитель генерических препаратов, должна быть продана. Как сообщает агентство DPA, на этом настаивают банки.

По сообщениям мировых СМИ, причиной стали ошибочные спекуляции владельца компании Адольфа Меркле с акциями Volkswagen, а также задолженность компании HeidelbergCement, контрольный пакет акций которой принадлежит Меркле.

В ближайшее время определят, какому банку будут предоставлены полномочия по осуществлению продажи. Интерес к покупке Ratiopharm изъявили израильская компания Teva Pharmaceuticals, французский концерн Sanofi-Aventis и британская GlaxoSmithKline. Наблюдатели считают наиболее вероятной кандидатурой Sanofi-Aventis.

rccnews.ru