Ученые воспроизвели ощущение выхода души из тела

Специалисты по исследованию мозга, заставили людей думать, что они находятся в теле другого человека или пластикового манекена, сообщает The Guardian.

Воспроизведение ощущений выхода из человеческого тела, полагают эксперты, должно помочь им понять, как человеческий мозг создает ощущение физического "я".

К тому же исследователи считают, что такое "переселение душ" может иметь и практическое применение – например, в удаленном управлении роботами, для лечения болей после ампутации и для лечения анорексии, когда у людей нарушается верное восприятие собственного тела.

В ходе эксперимента ученые прикрепили по две камеры к голове манекена и подсоединили их к двум маленьким экранам, расположенным перед глазами участников эксперимента. Это создавало у испытуемого иллюзию, что он смотрит глазами манекена, а посмотрев вниз, он видел тело манекена, но не свое собственное.

Иллюзия, по данным исследователей, была более чем убедительной: когда они угрожали манекену ножом, приборы фиксировали реакцию на коже человека – индикаторы стресса зашкаливали. "Это показывает, как легко изменить восприятие физического "я" у мозга", - утверждает шведский ученый Эрсон, возглавлявший этот проект.

Когда же ученые поместили камеры на голову другого человека, у испытуемых была убедительная иллюзия,что они находятся в теле другого человека: когда человек с камерами на голове подошел и пожал руку человека с экранами перед глазами, у последнего было ощущение, что он пожал ее сам себе.

Ранее американские ученые из университета штата Аризона презентовали свою разработку - ультразвуковой пульт дистанционного управления мозгом.

ИноПресса