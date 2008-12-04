Президент остановил постановления Кабмина о ликвидации службы лекарственных средств и ограничении наценок на лекарства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановлений Кабинета министров относительно ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и ограничения наценок на лекарства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент отметил, что сегодня ситуация на национальном фармацевтическом рынке, «вызывает чрезвычайную обеспокоенность». Поэтому он вынужден приостановить действие постановлений Кабинета министров от 10 сентября «О ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения» и «Вопросы осуществления государственного контроля качества лечебных средств», от 17 октября «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» и от 19 ноября «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 10 сентября 2008 г. №837 и от 17 октября 2008 г. №955».

По убеждению Президента, указанные решения правительства были приняты без широкого общественного обсуждения и привлечения основных участников этого рынка - и привели к сокращению общей номенклатуры лекарственных средств в аптеках, уменьшению доли доступных по цене препаратов, возникновению социальной напряженности в обществе.

«Предложенные меры являются попыткой перевести ответственность за экономически необоснованные решения на операторов фармацевтического рынка», - отмечает Президент. По его убеждению, такая политика правительства может вызвать доведение до банкротства большинства предприятий этого сектора и его монополизацию. Тем не менее, констатировал В.ЮЩЕНКО, ни одного решения по защите социально уязвимых слоев населения на данный момент не принято.

«Дальнейшее игнорирование правительством реальных проблем фармацевтической отрасли приведет к падению объемов отечественного производства лекарственных средств, переходу к «теневым» схемам расчетов за импортные препараты, разбалансированию и развалу отрасли, формированию дефицита лекарственных средств, ухудшению состояния здоровья населения и обострению социальных проблем», - подчеркивает глава государства.

Учитывая эти факторы, Президент ожидает от руководителя правительства неотложного проведения консультаций с представителями фармацевтической отрасли и подписания меморандума с учетом достигнутых договоренностей, а также пересмотра указанных нормативно-правовых актов и принятия решений, необходимых для стабилизации ситуации в фармацевтическом секторе.

Указ об остановке действия постановлений обнародован на сайте Президента.

В Указе Президента “О приостановке действия постановлений Кабинета министров Украины от 10 сентября 2008 года №827 и №837, от 17 октября 2008 года №955 и от 19 ноября 2008 года №1022” отмечается, что эти постановления изданы Кабинетом министров Украины вопреки нормам Конституции Украины.

В документе напоминается, что постановлением Кабмина №827 ликвидирована Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Постановлением №837 согласовано предложение Министерства здравоохранения относительно ликвидации Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины, а также образовано Государственную инспекцию по контролю за качеством лекарственных средств как центральный орган исполнительной власти и утверждено Положение о ней.

Постановлениями Кабинета министров Украины от 17 октября 2008 года №955 та от 19 ноября 2008 года №1022 установлены предельные снабженческо-сбытовые надбавки (наценки) и предельные торговые (розничные) надбавки (наценки) на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 17 октября № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» Кабинет министров ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил границу в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными заведениями здравоохранения за бюджетные средства.

По данным Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, за месяц - с 17 октября по 18 ноября - в Украине закрылось более 500 аптек. В результате были уволены 2,5 тысячи сотрудников и еще несколько тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.