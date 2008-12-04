Ученые отрицают пользу омолаживающих кремов

Омолаживающие диеты и кремы, создатели которых обещают затормозить процесс старения, возможно, являются бесполезными. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа в Лондоне, которые провели исследование на нематодах (червях, имеющих много схожих генов с человеческими), сообщает Би-би-си.

Омолаживающий крем, который наносился на поврежденные ткани нематод, на продолжительность жизни червей никак не повлиял. Согласно выводам ученых, изложенным в журнале Genes and Development, нет никаких свидетельств, что подобные кремы замедляют процесс старения.

Идея о том, что это вообще возможно, появилась в 1956г. Тогда была выдвинута теория о том, что старение происходит из-за накопления молекул, поврежденных супероксидами, циркулирующими в теле человека. Этот процесс называется окислительным стрессом.

Предполагалось, что антиокислители уменьшают воздействие супероксидов на организм человека. Эксперты Университетского колледжа считают, что многие исследования, направленные на доказательство этой теории, были неубедительными. По словам руководителя исследования, доктора Дэвида Джемса, основные механизмы старения неизвестны до сих пор, поскольку существовавшая 50 лет теория оказалась неверна.

Ученый считает, что сбалансированная диета может уменьшить риск таких заболеваний как рак, диабет и остеопороз, но антиокислители не могут затормозить или остановить процесс старения.

РИА "РосБизнесКонсалтинг"