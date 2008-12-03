Президент: дети-инвалиды должны учиться со здоровыми

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает органы власти всех уровней создать условия для того, чтобы с 2009 года дети-инвалиды начали учиться в общеобразовательных школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на брифинге.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине необходимо приложить усилия, чтобы максимальное количество детей-инвалидов учились в общеобразовательных школах.

Президент заметил, что дети-инвалиды должны учиться вместе со здоровыми детьми, а здоровые дети должны приучаться толерантно относиться к ним.

В.ЮЩЕНКО убежден, что в 2009 году соответствующие ведомства решат вопрос, касающийся разработки и воплощения методик учебы детей-инвалидов, а также о транспортировки детей в школы.