Чиновники разработают механизм формирования цен на лекарства

Министерство здравоохранения, Министерство финансов и Министерство экономики Украины разработают механизм формирования цены на импортные лекарства в соответствии с реальным курсом доллара при сохранении торговых надбавок в размере 10% для оптовой сети и 35% - для розничной.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

«Премьер-министр согласилась с таким подходом. Мы договорились, что сейчас три министерства доработают соответствующее решение. Для меня важно, чтобы цены на лекарства были доступными, а лекарства – качественными», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр подчеркнул, что сегодняшняя инициатива Министерства здравоохранения связана с возникновением на рынке дефицита импортных лекарств в связи с нестабильной финансовой ситуацией.

«У нас было два варианта – либо отменять торговые надбавки (но как это могло отразиться на повышении цен в целом на лекарственные средства?), либо разрешить формировать цену, исходя из реального курса доллара. Правительство согласилось со вторым вариантом, и теперь соответствующее решение будет дорабатываться», - пояснил В.КНЯЗЕВИЧ.

«Мы сейчас оказались в такой ситуации, когда каждый должен в этом государстве понять, что есть проблема, не спекулировать на ней. Нужно остановиться и разделить всем ответственность. Мы понимаем, что при таком колебании курса у поставщиков большие потери, если сохранить существующие правила игры», - подчеркнул В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 17 октября № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» Кабмин ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил ограничение в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными заведениями здравоохранения за бюджетные средства.

После этого фармацевты заявили о кризисе в фармацевтической отрасли Украины.

Они заявили, что аптеки вынуждены будут устанавливать максимальные наценки и на дешевые, и на дорогие лекарства, чтобы хоть как-то выжить. Представители фармакологической отрасли заявили, что в настоящее время происходит “вымывание” и дорогих, и дешевых лекарственных средств, а искусственный дефицит лекарств достиг уже 40%, и продолжает непрерывно расти. Они призвали правительство Украины остановить действие постановлений от 10.09.2008 № 827, № 837 от 17.10.2008 года и № 955 в частях, которые противоречат нормам Конституции Украины и действующему законодательству, а также прекратить незаконные, по их мнению, вмешательства в хозяйственную деятельность аптек и безосновательные проверки, которые дестабилизируют работу фармацевтической отрасли Украины.