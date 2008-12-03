Ивано-Франковщина: больницы области получили 20 машин «скорой»

Сегодня председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК вручил главным врачам всех 14 центральных районных больниц, а также Ивано-Франковской городской клинической больнице и трем областным лечебным заведениям, в том числе детской клинической больнице и областному перинатальному центру, ключи от 20 автомобилей «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, все «Газели» были куплены за средства спонсоров на сумму свыше 2 млн. грн.

«В медицине области, в частности, сельской, проблем довольно много, – отметил в комментарии журналистам Н.ПАЛИЙЧУК. – Это и не приспособленные помещения, необходимость в ремонте многих ФАПов, отсутствие необходимой медицинской аппаратуры, и иногда устаревшие автомобили «скорой помощи», которым больше 20 лет».

Н.ПАЛИЙЧУК заверил, что при формировании областного бюджета на 2009 год на развитие медицины будет заложено достаточно средств, и он не допустит, чтобы при возможных форсмажорных обстоятельствах у медицины забирали средства, как у образования и культуры. По его словам, в декабре медицина Прикарпатья профинансирована на 100%.

Он также сообщил, что до конца года от Министерства здравоохранения в область поступят еще 20 «ВАЗов» для лечебных заведений, и 7-9 «ВАЗов» облгосадминистрация закупит за средства спонсоров.