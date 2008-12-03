Ющенко остановит решения о наценках на лекарства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о намерении остановить постановления правительства об ограничении наценок на лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после встречи с группой фармацевтов, которые и требовали отмены такого решения правительства.

В то же время Президент отметил, что он договорился с фармацевтами подписать меморандум о толерантном поведении на рынке, а также даст поручение контролирующим органам проследить спекулятивное ценообразование.

Объясняя свое решение остановить постановления правительства, В.ЮЩЕНКО заметил, что в любой отрасли, в том числе фармацевтической, является недопустимым административное регулирование.

Президент подчеркнул, что любая отрасль должна развиваться на рыночных основах.

С другой стороны, В.ЮЩЕНКО отметил, что также важно думать о существующих ценовых диспропорциях и определенной монополизации фармацевтического рынка.

Президент назвал неправильным то, что решение правительства привело к закрытию более тысячи аптек. «Это говорит, что подходы были употреблены неправильные», - сказал он и добавил, что эти постановления были незаконными, поскольку решать этот вопрос должно не правительство, а местные органы власти.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что планирует подписать сегодня распоряжение, которым обязать правительство, Генеральную прокуратуру, Государственную налоговую администрацию, Антимонопольный комитет «осуществить сопровождение» отмены постановлений правительства и таким образом проконтролировать, чтобы не было злоупотреблений после отмены ограничений на наценку лекарств. В этом распоряжении также будет обязательство на протяжении десяти дней доложить Президенту о выполненной работе.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 17 октября № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» Кабинет Министров ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил границу в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными заведениями здравоохранения за бюджетные средства.

По данным Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, за месяц - с 17 октября по 18 ноября - в Украине закрылось более 500 аптек. В результате были уволены 2,5 тысячи сотрудников и еще несколько тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В Государственной службе объясняют такую ситуацию ограничением максимальной наценки на лекарства. Участники фармацевтического рынка считают, что Кабмин установил очень маленькую рентабельность на лекарства. "Нормальная наценка для розничной продажи 28-31%", - считает председатель Николаевской фармацевтической ассоциации Елена ПРУДНИКОВА. По мнению представителей Государственной службы, в сельских населенных пунктах она должна быть еще выше - около 35%.

2 декабря Кабмин и Секретариат Президента пикетировали представители Херсонского и Николаевского союза предпринимателей фармацевтической отрасли, которые требуют отменить три постановления правительства о фармацевтической деятельности.