Чем грозит медикаментозный аборт

Несмотря на то, что разрабатываются программы, направленные на борьбу с абортами, которые осуждаются большинством здравомыслящих людей, их количество не снижается. А женщинам предлагается прервать беременность более безопасным путем, то есть путем принятия медикаментозного средства.

Казалось бы, что может быть проще, чем просто принять таблетку и проблемы больше не существует? На самом деле этот вид прерывания беременности мало чем отличается от обычного выскабливания из полости матки плода.

Все негативные последствия аборта, присущи любому виду прерывания беременности и медикаментозный аборт не является исключением. В этом случае различают два вида негативного воздействия на организм женщины: механическое и гормональное. И не смотря на то, что сейчас имеется множество способов восстановления организма после прерывания беременности, это вряд ли пройдет совсем бесследно.

Когда беременная женщина принимает такой препарат, то происходит примерно следующее. Препарат блокирует действие женского гормона прогестерона, что приводит к разрушению капилляров в слизистой оболочке матки, и она отторгается. Кроме того, после принятия данного препарата в организме женщины увеличивается содержания особых веществ – простагландинов, которые способствуют сокращению матки, прерыванию беременности и отделению плодного яйца. Для того чтобы усилить сократительные способности матки, примерно через тридцать шесть-сорок восемь часов вводят еще "дозу простагландинов".

Так в каких же случаях применение медикаментозного аборта обосновано?

Ну, прежде всего, этот вид прерывания беременности может служить методом экстренной контрацепции, после так называемого «незащищенного» полового акта.

Кроме того, медикаментозных аборт применяется на ранних сроках беременности (до шести недель).

Но у этого способа прерывания беременности есть и противопоказания, пренебрегать которыми строго запрещено.

К таким противопоказаниям можно отнести:

1. Наличие воспалительных заболеваний половых органов.

2. Наличие у беременной женщины таких заболеваний, как эндометриоз и миома матки.

3. Нерегулярный менструальный цикл.

4. Наличие на матке пациента рубцов.

5. Подозрение на внематочную беременность.

6. Противопоказанием к этому виду аборта является также наличие анемии (малокровия) у беременной.

7. Медикаментозный аборт не применяется в возрасте до восемнадцати лет, а также после тридцати пяти лет.

8. Курение.

9. Наличие тяжелых заболеваний внутренних органов, таких как почечная, надпочечниковая и печеночная недостаточность, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, воспалительные заболевания кишечника, бронхиальная астма и т.д.

10. Длительная терапия препаратами, понижающими свертываемость крови (антикоагулянтами) или кортикостероидными препаратами.

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