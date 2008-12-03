Минздрав предлагает отменить ограничения цен на лекарства

Министерство здравоохранения Украины предлагает отменить ограничения на формирование в аптеках цен на импортные лекарства.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

«Главная проблема не в надбавках, оптовикам достаточно и 10% надбавки. Вопрос в колебании курса доллара – сегодня на складах оптовиков есть лекарства по курсовой цене 4,85 грн., в то время как курс доллара дотягивает до 8 грн. Мы хотим предложить формировать цену в соответствии с реальным курсом доллара», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр признал, что в связи с нестабильностью на финансовом рынке в Украине возникает дефицит импортных лекарств. «Кто-то еще спекулирует на этом - выводит людей вместо того, чтобы помочь», - добавил он.

По мнению В.КНЯЗЕВИЧА, отмена ограничений на формирование цен на импортные лекарства позволит обеспечить розничную сеть полным ассортиментом лекарственных средств.

«Мы хотим привязать стоимость (лекарств) к курсу доллара, а торговые надбавки сохранить. Возможно, мы будем регулировать надбавки на социальный перечень лекарств для населения», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 17 октября № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» Кабмин ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил ограничение в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными заведениями здравоохранения за бюджетные средства.