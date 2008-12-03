Как избавиться от бессонницы

По мнению медиков, сон, наступающий под воздействием химических препаратов – искусственный и сродни скорее обмороку. Недаром у людей, которые засыпают при помощи снотворного, часто отсутствуют сновидения. Это объясняется тем, что химия угнетает нервную систему. К тому же, постепенно может наступить привыкание к таблеткам, и человек уже не сможет без них заснуть. Отказ от снотворного после продолжительного приема может быть причиной тремора, галлюцинаций, паранойи и даже эпилептических припадков.

Потребность во сне определяется в первую очередь возрастом человека. Так, младенцы спят по 20 часов, взрослым обычно хватает 8 часов, пожилые чувствуют себя выспавшимися за 6 часов. Однако не всегда удается "урвать" даже это время. Если такой график длится достаточно долго, то вскоре может придти состояние постоянной сонливости. По статистике, ею страдают до 46% жителей мегаполисов. Особенно ярко она проявляется в холодное время года, когда организм "вспоминает" о зимней спячке. Риск заполучить постоянную сонливость увеличивается, если человек ведет ночной образ жизни, постоянно перемещается из одного часового пояса в другой, трудится в душном офисе и не имеет четкого рабочего графика.

Самые эффективные и безопасные способы засыпать без проблем предлагает народная медицина. Во-первых, спите на животе, подложив под голову низкую подушку, или на левом боку (вопреки расхожему мнению, это нисколько не мешает сердцу, а вот работа желудочно-кишечного тракта улучшается).

Во-вторых, ложитесь спать в одно и то же время, предварительно проветрив помещение и приняв теплый душ. Перед сном не стоит пить крепкий чай и кофе, употреблять спиртные напитки.

От бессонницы также помогают травяные подушки, которые нетрудно сделать самостоятельно. Возьмите листья папоротника, лавра, орешника, мяты, герани, душицы, цветы бессмертника, хвою сосны, шишки хмеля, лепестки роз. Можно использовать комбинацию из нескольких растений: например, лавр, папоротник и хмель. Высушите их, набейте ими подушки и поместите на батарею. Аромат распространится по всей комнате и навеет сон. Не помешает и положенный под подушку матерчатый мешочек с измельченным хмелем.

Не стоит пренебрегать теплыми ваннами, ароматизированными эфирными маслами (мятное, ромашковое, апельсиновое), настоями душистых растений (хвоя, календула, мята и душица), а также отваром валерианы. Способствуют крепкому сну горячие ножные ванны с календулой, чередой, мятой и душицей. Приняв ванну, не растирайтесь полотенцем и сразу ложитесь в постель.

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