Первая помощь при подозрениях на инфаркт

12:09, 03 декабря 2008
Страна
3

Первое - вызвать "скорую"

Во время приступа нитроглицерин, ранее облегчавший состояние, почти не уменьшает болей и дает лишь кратковременный эффект. И только вызов врача скорой помощи с введением больному высокоэффективных лекарственных средств, снимают приступ. В разгар боли больной становится бледным, пульс – слабым и частым, артериальное давление резко падает. Это самый опасный период в течение всей болезни, требующий немедленного вмешательства врача и срочной госпитализации.

Если у человека впервые возникла стенокардия или развился приступ болей в груди, сопровождающийся слабостью, холодным потом, тошнотой и рвотой, головокружением или кратковременной потерей сознания, крайне важно сразу же вызвать врача. Только врач в состоянии оценить характер тех или иных проявлений болезни и назначить дополнительные исследования, которые позволят поставить точный диагноз, решить вопрос о необходимости госпитализации и рекомендовать правильное лечение.

Во всех случаях больного с подозрением на инфаркт миокарда направляют в стационар, где его тщательно обследуют, наблюдают и интенсивно лечат. В специализированных кардиологических отделениях имеются реанимационные палаты и блоки интенсивной терапии, куда помещают тяжелобольных, чтобы установить за ними постоянный электрокардиологический контроль и усиленное наблюдение. В этих палатах и отделениях справляются с такими осложнениями инфаркта миокарда, которые еще 10–15 лет назад считались несовместимыми с жизнью.

У некоторых больных инфаркт миокарда развивается внезапно, почти без всяких предвестников, при кажущемся полном здоровье. Однако, если провести обследование таких «здоровых» людей до инфаркта миокарда, то в большинстве случаев можно обнаружить те или иные признаки, свидетельствующие об атеросклерозе сосудов сердца или о нарушениях обмена веществ, которые разлились задолго до инфаркта.

Установить диагноз инфаркта миокарда иногда бывает нелегко, распознанию помогают электрокардиография, исследование биохимического состава крови и другие вспомогательные диагностические методы.

Во многих странах мира, проводятся профилактические обследования населения для выяснения скрыто протекающей ишемической болезни сердца и лежащего в ее основе атеросклероза коронарных артерий, но пока такие осмотры не носят еще повсеместного характера. К сожалению, не все население охотно откликается на такие мероприятия, хотя это один из прямых путей оценки состояния здоровья и своевременного принятия мер по его сохранению.

Необходимости придерживаться диеты с низким содержанием жиров, ограничить прием алкоголя, отказаться от курения, добиваться снижения избыточной массы тела, соблюдать адекватный режим физической активности, избегать стрессов, научиться способам снятия эмоционального напряжения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter