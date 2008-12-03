Первая помощь при подозрениях на инфаркт

Во время приступа нитроглицерин, ранее облегчавший состояние, почти не уменьшает болей и дает лишь кратковременный эффект. И только вызов врача скорой помощи с введением больному высокоэффективных лекарственных средств, снимают приступ. В разгар боли больной становится бледным, пульс – слабым и частым, артериальное давление резко падает. Это самый опасный период в течение всей болезни, требующий немедленного вмешательства врача и срочной госпитализации.

Если у человека впервые возникла стенокардия или развился приступ болей в груди, сопровождающийся слабостью, холодным потом, тошнотой и рвотой, головокружением или кратковременной потерей сознания, крайне важно сразу же вызвать врача. Только врач в состоянии оценить характер тех или иных проявлений болезни и назначить дополнительные исследования, которые позволят поставить точный диагноз, решить вопрос о необходимости госпитализации и рекомендовать правильное лечение.

Во всех случаях больного с подозрением на инфаркт миокарда направляют в стационар, где его тщательно обследуют, наблюдают и интенсивно лечат. В специализированных кардиологических отделениях имеются реанимационные палаты и блоки интенсивной терапии, куда помещают тяжелобольных, чтобы установить за ними постоянный электрокардиологический контроль и усиленное наблюдение. В этих палатах и отделениях справляются с такими осложнениями инфаркта миокарда, которые еще 10–15 лет назад считались несовместимыми с жизнью.

У некоторых больных инфаркт миокарда развивается внезапно, почти без всяких предвестников, при кажущемся полном здоровье. Однако, если провести обследование таких «здоровых» людей до инфаркта миокарда, то в большинстве случаев можно обнаружить те или иные признаки, свидетельствующие об атеросклерозе сосудов сердца или о нарушениях обмена веществ, которые разлились задолго до инфаркта.

Установить диагноз инфаркта миокарда иногда бывает нелегко, распознанию помогают электрокардиография, исследование биохимического состава крови и другие вспомогательные диагностические методы.

Во многих странах мира, проводятся профилактические обследования населения для выяснения скрыто протекающей ишемической болезни сердца и лежащего в ее основе атеросклероза коронарных артерий, но пока такие осмотры не носят еще повсеместного характера. К сожалению, не все население охотно откликается на такие мероприятия, хотя это один из прямых путей оценки состояния здоровья и своевременного принятия мер по его сохранению.

Необходимости придерживаться диеты с низким содержанием жиров, ограничить прием алкоголя, отказаться от курения, добиваться снижения избыточной массы тела, соблюдать адекватный режим физической активности, избегать стрессов, научиться способам снятия эмоционального напряжения.