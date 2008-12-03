Запретят ввод в эксплуатацию объектов без пандусов

Кабинет министров намерен ввести законодательную норму о запрете на ввод в эксплуатацию объектов без пандусов, которые обеспечивают беспрепятственные возможности для перемещения инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства, представляя проект распоряжения Кабмина о приоритетах государственной политики на 2009 год в сфере обеспечения прав инвалидов.

«Проект распоряжения предусматривает запрет ввода в эксплуатацию завершенных строительных объектов без приспособлений их к потребностям лиц с ограниченными физическими возможностями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство также намерено инициировать внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение штрафных санкций и ответственность руководителей предприятий за ввод в эксплуатацию объектов без пандусов.

Премьер сообщила, что средства, собранные в результате штрафных санкций, будут направляться на создание условий для беспрепятственного перемещения инвалидов.

«Я думаю, пришло время, и это предусмотрено проектом распоряжения, разработать и утвердить изменения в Правила дорожного движения и в другие нормативные акты, касающиеся разметки дорожно-уличной сети с учетом потребностей инвалидов. Это не требует больших денег, но это будет еще одним шагом, который позволит создать такое пространство для передвижения инвалидов, которое существует во всех других демократических странах», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также предложила в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2008 год предусмотреть расходы на поддержку паралимпийского движения, а также производственной и культурной деятельности общественных организаций и объединений инвалидов.

Проект распоряжения Кабмина предусматривает целый ряд мер, касающихся предоставления медицинских услуг и реабилитации инвалидов, обеспечения питания в интернатах и госпиталях для инвалидов Великой Отечественной войны и др.

Кроме того, правительство инициирует создание в структуре Министерства образования и науки отдельного управления по вопросам воспитания и обучения детей с ограниченными физическими возможностями, а также аналогичных подразделений в структуре органов местного самоуправления.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что сегодня отмечается Международный день инвалидов, и она считает знаковым в связи с этим принятие распоряжения о приоритетах государственной политики на 2009 год в сфере обеспечения прав инвалидов. Проект соответствующего распоряжения был поддержан сегодня единогласно на заседании правительства.