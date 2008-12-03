Президент заверяет, что приложит все усилия для разрешения проблем инвалидов в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что сделает все, чтобы органы власти, деловые круги, общественные организации, украинское общество направили свои усилия на разрешение проблем и поддержку людей с особыми потребностями.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Международного дня инвалидов, обнародованном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО призвал граждан Украины открыть свои сердца для соотечественников с ограниченными физическими возможностями. Президент напомнил, что в сентябре этого года он подписал документы о присоединении Украины к Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов.

“Отныне наше государство несет ответственность за выполнение взятых на себя обязательств перед мировым сообществом. Еще большую ответственность имеем перед людьми с особыми потребностями”, - говорится в обращении.

В.ЮЩЕНКО убежден, что органы власти должны как можно скорее приспособить наши улицы, учреждения, дома, транспорт к потребностям инвалидов.

“Наша задача – создать все необходимые условия для их самореализации, духовного и культурного роста, гарантировать им доступ к достойному образованию и рабочим местам. Это нужно не только для инвалидов. Это крайне необходимо для всех нас. Ведь речь идет об уровне гуманности и цивилизованности нашего общества”, - сказал он.

Президент Украины выразил благодарность всем, кто заботится о людях с ограниченными возможностями, кто проявил милосердие и протянул руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.