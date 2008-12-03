Детские больницы получат оборудование на 1,6 млн.грн.

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» и компания «Макдональдз Юкрейн» передадут 29 детским больницам реанимационное оборудование для новорожденных на сумму 1 млн. 607 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», эта сумма была собрана во время акции «Всемирный день помощи детям», которая проводилась во всех ресторанах «Макдональдз» в Украине.

Акция проводилась во всех 63-х заведениях «Макдональдз» в 19 городах Украины. В ней приняли участие свыше 350 тысяч посетителей и сотрудников компании.

Медицинское оборудование будет передано 29 детским больницам в Виннице, Днепропетровске, Донецке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Киеве, Кировограде, Кременчуге, Кривом Роге, Луганске, Луцке, Львове, Николаеве, Мукачево, Одессе, Полтаве, Ривне, Симферополе, Севастополе, Сумах, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, Черновцах и Ялте.

Международная благотворительная акция «World Сhildren`s Day at McDonald’s» проводится корпорацией McDonald’s, начиная с 2002 года, в более чем 100 странах мира. Дата проведения акции приурочена годовщине принятия Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка (20 ноября 1989 года). Цель акции – сбор средств, которые направляются на реализацию благотворительных проектов, связанных с защитой здоровья детей и улучшением условий их жизни во всем мире. За 5 лет компании удалось собрать свыше 124 млн. долларов США, которые были переданы на помощь детям во многих странах мира. В Украине в пределах благотворительного проекта «Всемирный день помощи детям в Макдональдз» (2002-2007 годы) компания направила свыше 2 млн. 500 тыс. грн. на помощь 40 детским заведениям в 28 городах Украины.

С 2005 года «Всемирный день помощи детям в Макдональдз» проходит в партнерстве с МБФ «Украина 3000». Значительный позитивный опыт фонда в области реализации благотворительных проектов помогает выбирать медицинские заведения, которые нуждаются в помощи больше всего, и сделать эту помощь как можно более эффективной. За средства, собранные во время акции 2005 года, был реконструирован комплекс семейных комнат в отделении детской онкологии Института онкологии АМН Украины. в 2006 году реализована благотворительная акция «Здоровое сердце ребенка», на средства от которого было приобретено кардиологическое оборудование для 18 детских больниц Украины. в 2007 году было решено закупить оборудование для оказания неотложной медицинской помощи и детские электроотсасыватели для 30 больниц во всех областях Украины.