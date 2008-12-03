В Украине оснастят лаборатории по борьбе с биотерроризмом

Научно-исследовательский институт Southern Research Institute (Бирмингем, Великобритания) получил контракт на сумму 37 млн. долл. на оснащение диагностических лабораторий по борьбе с биотерроризмом в Украине в рамках совместной американо-украинской программы.

Как пишет британское деловое издание Birmingham Business Journal, институт подписал пятилетний контракт подряда с компанией Black&Veatch, которая, в свою очередь, заключила контракт с Агентством Министерства обороны США по уменьшению угрозы (DTRA). Black&Veatch занимается разработкой и налаживанием электронной системы наблюдений за заболеваниями.

Black&Veatch заключило контракт подряда с британским научно-исследовательским институтом, чтобы обеспечить украинские лаборатории новым диагностическим оборудованием, которое сможет своевременно выявить особо опасные патогенные микроорганизмы, предотвратить эпидемии и потенциальные пандемии в результате биотерроризма.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны США выделит Украине 175 млн. долл. на борьбу с биотерроризмом. Предусматривается, что на эти средства в Украине будут оснащаться химические лаборатории, а также будет создаваться хранилище для патогенных микроорганизмов.