"ПриватБанк" перечислил более миллиона гривен для детей с онкозаболеваниями

Как сообщила пресс-служба банка, согласно условиям акции, каждый раз, когда клиенты рассчитываются картами за покупки, из этого фонда на помощь детям автоматически перечисляется 10 грн.

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«Перед Святым Николаем и Рождеством стать волшебником очень просто, для этого даже не нужно перечислять средства, просто поддержать акцию, оплачивая покупки не наличными, а картами нашего банка», – пояснила руководитель благотворительных проектов «ПриватБанка» Анна Павлова.

По информации банка, первая партия медикаментов отправлена в Днепропетровскую детскую областную больницу на сумму 700 тыс. грн, до конца недели партия препаратов почти на 500 тыс. грн будет доставлена в Луганскую областную детскую больницу в Лисичанск.

Банк отметил, что всего в рамках акции уже в декабре будут обеспечены поставки самых необходимых препаратов в детские больницы Львова, Херсона, Николаева и Одессы. В январе 2017 года готовятся закупки необходимых для спасения детей медикаментов в другие медучреждения Украины.

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Чтобы стать участником волшебной акции, нужно зарегистрироваться на ее странице в интернете на kc.pb.ua. Начиная с 1 декабря и до нового года каждый раз, когда участники акции будут расплачиваться картами за покупки на сумму более 50 грн, из фонда акции будут автоматически перечислены 10 грн на покупку лекарств для онкобольных детей.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.