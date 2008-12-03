Что такое иммунитет?

Давайте же попробуем разобраться с тем, что следует понимать под словом иммунитет, что именно это понятие включает в себя, ведь оно постоянно на слуху, и мы имеем общее понятие о нем, но не все из нас знакомы с тем, что входит в иммунную систему.

И так, иммунная система включает в себя тимус, или иначе вилочковую железу; печень, селезенку, костный мозг, лимфоидные образования толстой кишки и червеобразного отростка, лимфоузлы, лимфоидные органы.

Помимо всего перечисленного это и особые гены иммунитета, которые «надзирают» за иммунными реакциями, а также циркулирующие и тканевые иммунокомпетентные клетки костномозгового происхождения.

Далее следует сказать о лимфоцитах, входящих в иммунную систему. Семьдесят пять процентов от общего количества лимфоцитов в организме составляют Т-лимфоциты, то есть тимусзависимые. Это белые кровяные клетки, которые вырабатываются тимусом, которые способны разрушать чужеродные клетки.

Нельзя не упомянуть и о В-лимфоцитах, которые не являются тимусзависимыми, их выработка производится костным мозгом. Они расправляются «с врагом» при помощи производства антител, представляющих собой молекулы иммуноглобулина.

Теперь перейдем к макрофагам и фагоцитам, еще одним составляющим нашей иммунной системы. Они представляют собой клетки-фильтры, действие которых направлено на нейтрализацию вредных бактерий, остатков клеток, токсичных для организма частиц.

Ну и замыкают список интерферон, представляющий собой особый белок, выработка которого является ответной реакцией на повышение температуры тела и прочие вещества, способные оказывать достойное сопротивление любым вирусам.

Если же вы стали замечать за собой быструю утомляемость, вас не покидает чувство слабости, нарушается сон, снижается работоспособность, вы часто болеете простудными заболеваниями или вас преследует аллергия, то эти симптомы являются свидетельством того, что ваш иммунитет ослаблен.

Причин для происходящего может быть много. Ослабление иммунитета может быть вызвано стрессом, переутомлением, переохлаждением, авитаминозом, полученной травмой, или обусловлено несбалансированным питанием, длительным приемом медикаментов, хирургическим вмешательством. Синтез собственных иммуноглобулинов начинается еще с момента беременности, примерно на десятой-двенадцатой неделе, а его формирование происходит на протяжении всей нашей жизни, а иммунологическая память представляет собой благоприобретенный опыт.