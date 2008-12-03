В Зимбабве бушует холера

В южноафриканской республике Зимбабве бушует эпидемия холеры, сообщает Reuters.

Вспышка заболевания произошла из-за употребления загрязненной воды местным населением и стремительно распространяется по соседним областям. По последним данным, от холеры в Зимбабве погибли уже более 500 человек.

Как сообщили представители Всемирной организации здравоохранения, число жертв продолжает расти и на данный момент составляет около 10 тысяч человек. Но как информирует ВВС, ссылаясь на данные ООН, количество зарегистрированных случаев заражения уже превысило 11 700 человек.

Нехватки питьевой воды и отсутствие санитарных условий для бедного населения стали основными причинами эпидемии. Так, в понедельник в столице Зимбабве Хараре из-за отсутствия химикатов для очистки национальная компания водоснабжения прекратила подачу воды, оставив без источника питья почти весь город.

Кроме того, в связи с этими событиями закрылись некоторые госучреждения, а люди стоят в очередях за водой, некоторые даже копают колодцы.

К тому же, люди не могут получить соответствующее лечение из-за забастовки врачей.

Международные гуманитарные организации продолжают доставлять в эти отдаленные африканские районы тонны воды и ремонтирующие канализационные сооружения, но их усилий недостаточно - холера уже зафиксирована в приграничных районах соседних стран, в частности, Ботсваны и ЮАР.

Холера считается привычным заболеванием для Зимбабве, но нынешняя вспышка уже стала наиболее серьезной эпидемией с 2000 года, передает BBC.

Холера является инфекционным заболеванием, передающимся через воду. Ее обычными симптомами является диарея, высокая температура и тошнота. Для предотвращения заражения, как правило, достаточно соблюдать элементарные правила гигиены и не пить грязную воду, в противном случае, без своевременной медицинской помощи, заболевание является смертельным.

Напомним, летом этого года в Днепре обнаружили безопасный для человека вирус холеры.

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