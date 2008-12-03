Как оставаться стройным
80 % пищи - на первую половину дня
Из-за стола надо всегда вставать с легким чувством ненасыщенности.
Хотя бы раз в неделю следует взвешиваться и сравнивать результат с предыдущим.
Если вы видите, что начали поправляться, надо ограничить или общее количество еды, или ее калорийность, или начать больше двигаться, или то, другое и третье одновременно.
Даже если человек любит поесть, хорошие физические нагрузки не дадут образоваться лишним килограммам. Если ваша профессия не связана с физическим трудом, надо проходить 6-8 км ежедневно.
Основная пищевая нагрузка (80-85% пищи) должна приходиться на первую половину дня.
Рейтинг. Самые энергозатратные виды деятельности
1. Бег - вверх по ступенькам 900 ккал/ч
2. Быстрый бег - по прямой (16 км/ч) 750 ккал/ч
3. Езда - на велосипеде (20 км/ч) 540 ккал/ч
4. Ходьба - на лыжах 485 ккал/ч
5. Скоростное плавание
(2,4 км/ч) 460 ккал/ч