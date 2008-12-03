Как это ни печально, но год от года увеличивается количество женщин, которые обращаются в медицинские учреждения по поводу различных доброкачественных образований молочных желез.

Чем обусловлено появление данных заболеваний? Генетической предрасположенностью, большим количеством абортов, курением, различными заболеваниями женской половой сферы, гормональными нарушениями, а также приемом гормональных контрацептивов и др.

Аденома молочной железы – это доброкачественное новообразование, которое возникает из железистой ткани молочных желез. Это заболевание часто диагностируется пациентками самостоятельно, во время осмотра груди.

Именно поэтому врачи подчеркивают важность регулярного осмотра молочных желез, особенно это актуально для женщин после тридцати лет.

Аденома молочной железы очень хорошо прощупывается и имеет четкие, хорошо заметные очертания. Выглядит это новообразование, как шарик, который может менять свое расположение время от времени. Следует также отметить, что иногда случается так, что аденома может увеличиваться, причем очень быстро.

Это объясняется рядом раздражающих факторов. За несколько месяцев новообразование может увеличиться в два или даже три раза.

Следует также сказать, что это заболевание характеризуется тем, что возникает обычно у молодых женщин, причем куда раньше, чем мастопатия. Аденома может быть как одиночной, так и множественной. Множественная аденома наблюдается примерно в двадцати процентах случаев. Важно также отметить, что новообразования могут появиться как в одной груди, так и в двух одновременно.

Так какие же симптомы имеет аденома молочной железы?

Нужно сказать, что аденома обычно определяется путем использования метода пальпации. При ощупывании груди женщина может наткнуться на твердый сгусток или узел, имеющий четкие границы и строго определенный размер. Этот самый сгусток не болит, даже при надавливании. Образовавшийся узелок легко перемещается под кожей и не скреплен с другими тканями.

Иногда случается так, что аденома молочной железы приобретает крупнобугристую поверхность. Важно также отметить, что кожа над аденомой не изменяется, сохраняет прежний цвет, не имеет никаких видимых повреждений.

Если женщина, страдающая этим заболеванием, находится в положении лежа, то можно заметить новообразование, так как аденома обычно не исчезает. Самой большой проблемой является то, что возраст, в котором появляется аденома, может быть очень ранним. Отмечались случаи, когда данное заболевание присутствовало у девочек в возрасте четырнадцати лет.

Имеется несколько способов лечения аденомы. Самым кардинальным из этих способов считается хирургическое вмешательство, которое, однако, применяется редко.

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