Украина будет использовать хорватский опыт в психосоциальной помощи бойцам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге посол Украины в Хорватии Александр Левченко в рамках проекта «Дипломаты без границ».

Читайте такжеУкраинские военные психологи и психиатры прошли стажировку в Хорватии

«После участия наших бойцов в боевых действиях на фронте, к сожалению, есть проблема психического расстройства, которая может мешать нашим молодым ребятам нормально жить и приспосабливаться к жизни в мирное время», - отметил Левченко.

По словам посла, Хорватия также столкнулась с этой проблемой после массовой демобилизации войск в 1995 году, и имеет большие наработки, как предотвратить такие психические расстройства.

«У нас уже побывало три группы психологов Национальной гвардии, МВД, Минобороны, которые изучали этот передовой хорватский опыт с тем, чтобы предотвратить ненужные потери, самоубийства, которые являются горьким следствием тяжелых и трагических боев на фронте», - сообщил Левченко. Он также добавил, что хорватские психологи приехали в Украину для проведения соответствующих тренингов.

Читайте такжеВ Киеве презентовали Центр практической помощи защитникам Украины AXIOS

По словам Левченко, четвертая группа психологов Минобороны готовится к поездке в Хорватию.

«Я думаю, что мы будем продолжать эту тему обязательно, поскольку некому в Европе делиться таким опытом. Есть, пожалуй, еще Израиль, США, но там своя, другая специфика, а этот хорватский опыт мы будем использовать активнее, чтобы произошла социальная адаптация бойцов», - подчеркнул посол.