Отменят ли в Украине ограничение наценок на лекарства?

В Секретариате Президента Украины не исключают возможности остановки действия постановлений правительства, которые ограничивают наценки на лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что сегодня Кабинет министров и Секретариат Президента пикетировали представители Херсонского и Николаевского союза предпринимателей фармацевтической отрасли, которые требуют отменить три постановления правительства относительно фармацевтической деятельности.

М.СТАВНИЙЧУК заметила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО занимался этим вопросом уже давно. В частности, еще 28 ноября Секретариат Президента по поручению главы государства обратился с соответствующим письмом в Кабинет министров с просьбой безотлагательно рассмотреть данный вопрос и пересмотреть постановления. «Конечно, если в определенный короткий период времени эти вопросы не будут решены Кабинетом министров Украины, то у Президента Украины есть влияние на эти вопросы, в том числе путем остановки соответствующих постановлений правительства”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК. “Но, - добавила она, - ради того, чтобы не применять механизм остановки и обращения в Конституционный Суд, было обращение в Кабинет министров в добровольном порядке пересмотреть соответствующие постановления».

Как сообщал УНИАН, постановлением от 17 октября №955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» Кабмин ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил предел в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения за бюджетные средства.

В то же время, по данным Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ГСЛСИМН), за месяц - с 17 октября по 18 ноября - в Украине закрылось более 500 аптек. В результате были уволены 2,5 тысячи сотрудников и еще несколько тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В Госслужбе объясняют такую ситуацию ограничением максимальной наценки на лекарства. Участники фармацевтического рынка считают, что Кабмин установил очень маленькую рентабельность на лекарства. "Нормальная наценка для розничной продажи 28-31%", - считает председатель Николаевской фармацевтической ассоциации Елена ПРУДНИКОВА. По мнению представителей ГСЛСИМН, в сельских населенных пунктах она должна быть еще выше - около 35%.

Как следствие, утверждает пресс-секретарь ГСЛСИМН Елена ЛИЦОЕВА, сейчас аптеки зарабатывают только при условии большого товарооборота или на продаже дорогих импортных лекарств. "Изымаются (из продажи) дешевые лекарства, а это в первую очередь отечественная продукция", - объясняет она.

В результате украинские производители сокращают объемы своего производства. "Мы сейчас выпускаем меньше лекарственных препаратов, - сообщил руководитель пресс-службы Борщаговского химико-фармацевтического завода Василий МАНЬКО. - Главная причина в том, что дистрибьюторы перестали нам платить".