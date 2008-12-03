«Макс-Велл» не имеет лицензии на производство лекарств в Украине

Заместитель начальника Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Инна ДЕМЧЕНКО подтверждает информацию о том, что предприятие «Макс-Велл» не имеет соответствующих разрешительных документов на производство лекарственных препаратов.

Об этом И.ДЕМЧЕНКО заявила УНИАН, комментируя информацию, опубликованную в газете «Комсомольская правда» о том, что предприятие «Макс-Велл» не имеет соответствующих сертификатов на выпуск лекарственных препаратов, и существует угроза выпуска опасных биологических препаратов под торговой маркой «Макс-Велл» для реализации как в Украине, так и в странах СНГ.

По словам заместителя начальника Госслужбы лекарственных средств, «на сегодняшний день компания «Макс-Велл» не имеет лицензии на производство лекарственных средств на территории Украины».

Комментируя информацию о том, что президент компании «Макс-Велл» неоднократно заявлял о том, что компания будет заниматься разработками новых иммуно-биологических препаратов, в частности в онкологии, И.ДЕМЧЕНКО отметила, что на момент открытия и запуска бориспольского завода на предприятии не было соответствующего исследовательского оборудования. «Я действительно присутствовала на том открытии, и тогда задавались вопросы руководству. На тот момент были только стандартные лаборатории по контролю качества лекарственных средств. Отделение же фарм-разработок было очень небольшое и на тот момент оно еще не было до конца оснащено. Научного аналитического оборудования, которое может использоваться в научно-исследовательских институтах, не было», - отметила она.

По ее словам, пока расценивать вклад «Макс-Велл» в развитие онкологии сложно, «потому что на сегодняшний день мы говорим о перспективах, о надеждах. Пока это ожидания. И сказать, что они будут реализованы завтра, пока это невозможно».

В свою очередь глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА обеспокоена тревожной информацией, появившейся в СМИ. Комментируя информацию о возможной угрозе производства опасных препаратов под торговой маркой «Макс-Велл», Т.БАХТЕЕВА отметила: «Мы должны все сделать, и комитет, и вы журналисты, чтобы этого не допустить. Я не исключаю, что это может быть… Ради денег и бизнеса сегодня, к сожалению, занимаются всем, чем угодно. Главное – это нажива. Я тоже этим очень встревожена. Мы будем заниматься, подготовим этот вопрос на заседание комитета».

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации фармацевтических производителей Украины Елена АЛЕКСЕЕВА не смогла прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг компании «Макс-Велл», так как предприятие даже не входит в ассоциацию производителей.

Как сообщалось, завод «Макс-Велл» был открыт в марте 2008 года в Борисполе (Киевская область). Руководство компании заявляло, что в проект было вложено около 100 млн. долл., что является самой большой инвестицией в фармакологическую отрасль Украины.

1 декабря 2008 года газета «Комсомольская правда» напечатала материал, о том что основным инвестором «Макс-Велл» является казахский бизнесмен Мухтар АБЛЯЗОВ, а сама компания – казахской. Президент «Макс-Велл» - доктор Кен АЛИБЕК, разработчик особо смертельного вируса сибирской язвы. При этом, по информации газеты, существует угроза выпуска опасных биологических препаратов под торговой маркой «Макс-Велл» для реализации как в Украине, так и в странах СНГ.