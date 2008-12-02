Львовский облсовет пикетируют работники аптек

Львовский областной совет пикетируют несколько сотен работников коммунальных аптек.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня проходит заседание внеочередной сессии Львовского облсовета.

Работники коммунальных аптек Львовской области требуют от областного совета отказаться от рассмотрения вопроса о концепции развития коммунальных аптечных предприятий области. Они одеты в белые халаты и держат плакаты с надписями: «Геть брудні руки від білих халатів!», «Не руйнуйте сільську аптечну мережу». Работники аптек выражают возмущение действиями директора Львовского государственного коммунального предприятия «Областной аптечный склад» М.ЯРЕМЧИКА и отдельных депутатов областного совета, которые, по их словам, пытаются «протолкнуть утверждение на сессии концепции развития коммунальных аптек Львовской области, что приведет к ликвидации сети коммунальных аптек вообще».

«Мы выступаем против объединения 65 львовских аптек в единую структуру с внешними инвестициями. Речь идет о 22 млн. грн. под 13% годовых, которые обещают вернуть за 20 месяцев, однако в современных условиях это просто нереально. Кроме того, ликвидация коммунальных аптек несет прямую угрозу массовому освобождению их работников», - заявила представителям СМИ генеральный директор Львовской областной аптечной корпорации Неонила БЫК.

Участники акции протеста убеждены, что «концепция объединения аптек является рейдерским захватом целой аптечной сети области и имеет заказной характер. Внесение в повестку дня этого вопроса произошло неожиданно, без предварительного обсуждения».

По словам работников аптек, если областной совет не выполнит их требований, они готовы прибегнуть к бессрочной акции протеста у стен областного совета и объявить голодовку.