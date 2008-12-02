От рака можна будет застраховаться

Клиника ЛИСОД (Лікарня сучасної онкологічної допомоги) совместно со страховой компанией “КРОС” приступают к оказанию услуг по страхованию рисков в связи с возникновением онкологических заболеваний в рамках программы “Социальное онкологическое страхование” (“СОС”).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Совета директоров клиники ЛИСОД Эдуард МАЙБЕРГ и председатель Совета директоров страховой компании “КРОС” Майкл АМЗЕЛЬ.

“Базовая стоимость страховки составляет 100 гривен в месяц, при этом действие страхования не ограничивается определенным сроком, как по другим видам страхования. Страховка автоматически продлевается каждый год при условии, что клиент или пациент продолжает платить страховые взносы”, - сказал Э.МАЙБЕРГ.

Руководитель клиники подчеркнул, что в случае возникновения страхового случая клиент получит самое современное лечение на базе клиники ЛИСОД, технологии которой позволяют обеспечить полный замкнутый цикл профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

“Программа “СОС!” предоставляет клиенту полное покрытие стоимости услуг базового лечения в случае возникновения онкологического заболевания”, - сообщил Э.МАЙБЕРГ, отметив, что клиника планирует создавать свою сеть по всей территории Украины.

В свою очередь М.АМЗЕЛЬ добавил, что владельцы страхового полиса “СОС!” в случае возникновения страхового случая не будут оплачивать франшизу. “Стоимость страхового полиса достаточно доступна, она определялась исходя из мировой статистики и практической деятельности клиники ЛИСОД. Я бы не стал предлагать этот продукт, не будучи уверенным, что в рамках страхового полиса будут оказаны высококачественные услуги”, - отметил он.

Справка УНИАН. Клиника ЛИСОД открыта в марте 2007 года доктором онкологии Э.МАЙБЕРГОМ. Стоимость проекта составляет 30 млн. дол.