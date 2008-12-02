На Буковине снизился показатель ранней младенческой смертности

Ранняя младенческая смертность в Черновицкой области в этом году снизилась с 5,6 промилле до 3 промилле, мертворожданность составляла 3,9 промилле против 5,2 промилле за аналогичный период в прошлом году, уровень перинатальной смертности снизился с 10,6 до 7,2 на тысячу новорожденных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления здравоохранения Черновицкой ОДА Игорь ШКРОБАНЕЦ.

По его словам наивысший показатель младенческой смертности сегодня на Буковине зафиксировано в Заставнивском и Глыбоцком районах, а самый низкий – в Кельменецком, Путильскому и Герцаивском районах.

По мнению Игоря ШКРОБАНЦА, на снижение показателей младенческой и перинатальной смертности в области существенно повлияло создание в июне 2006 года на базе областного медико-диагностического центра областного Центра охраны плода и медико-генетики, который оказывает специализированную помощь беременным, улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических заведений охраны материнства и детства.

На протяжении 2007-2008 годов проведены капитальные реконструкции родильных отделений семи районов области и роддомов Черновцов. На ремонтные работы роддомов Черновцов и родильных отделений ЦРЛ из разных источников финансирования было потрачено почти 1 млн. 150 тыс. грн.

В 2009 году запланировано открыть родильные отделения во всех районных больницах Буковины.