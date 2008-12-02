Больному с лейкемией необходима срочная помощь
"Кровь 3 группы +" и операция
"Помогите спасти сына!" - с этим призывом ко всем обращаются родители БЕЛОУСОВА Альберта. Они хотят, чтобы у него было будущее. Вот только справиться с такой бедой в одиночку сложно...
Альберту врачи поставили страшный диагноз – лейкемия.
Сейчас Альберт находится в интенсивной терапии гематологического отделения Киевской областной больницы.
Для его спасения нужна кровь «3 группы +» и срочная операция, для проведения которой нужны значительные средства.
ЖИЗНЬ РЕБЕНКА В ТВОИХ РУКАХ! ЕМУ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ! НЕ БУДЬТЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ!!! ГОРЕ, КАК И ДЕТИ, НЕ БЫВАЕТ ЧУЖЫМ!!!
Контактный телефон: 8 097 271-63-86, 8 097 440-27-94.
Реквизиты для перечисления денег:
город Киев « Райффайзен банк Аваль», МФО 380805 Р/с 262001049539, ИН 2908219975 Белоусов Сергей Евгениевич Назначение платежа: для операции.
Р/с 262001049539, ИН 2908219975
Белоусов Сергей Евгениевич
Назначение платежа: для операции.