Больному с лейкемией необходима срочная помощь

"Помогите спасти сына!" - с этим призывом ко всем обращаются родители БЕЛОУСОВА Альберта. Они хотят, чтобы у него было будущее. Вот только справиться с такой бедой в одиночку сложно...

Альберту врачи поставили страшный диагноз – лейкемия.

Сейчас Альберт находится в интенсивной терапии гематологического отделения Киевской областной больницы.

Для его спасения нужна кровь «3 группы +» и срочная операция, для проведения которой нужны значительные средства.

ЖИЗНЬ РЕБЕНКА В ТВОИХ РУКАХ! ЕМУ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ! НЕ БУДЬТЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ!!! ГОРЕ, КАК И ДЕТИ, НЕ БЫВАЕТ ЧУЖЫМ!!!

Контактный телефон: 8 097 271-63-86, 8 097 440-27-94.

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