Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения

В рамках рабочего визита в Украину Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте были подписаны документы по расширению двустороннего сотрудничества между государствами.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в частности, подписан меморандум о понимании между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Литвы.

Его подписали и.о.Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

Меморандум призван способствовать расширению сотрудничества с Литвой в вопросах развития/реформирования системы здравоохранения в Украине, профилактики и контроля заболеваний, совершенствование политики в сфере медицины, медицинской и психологической реабилитации. Сотрудничество будет осуществляться путем обмена информацией, опытом и специалистами, проведения тренингов и совместных исследований.

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Предполагается также обмен информацией о практике внедрения новых стандартов безопасности и гигиены труда.