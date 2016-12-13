Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Литвы был подписан меморандум о сотрудничестве.
В рамках рабочего визита в Украину Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте были подписаны документы по расширению двустороннего сотрудничества между государствами.
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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в частности, подписан меморандум о понимании между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Литвы.
Его подписали и.о.Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.
Меморандум призван способствовать расширению сотрудничества с Литвой в вопросах развития/реформирования системы здравоохранения в Украине, профилактики и контроля заболеваний, совершенствование политики в сфере медицины, медицинской и психологической реабилитации. Сотрудничество будет осуществляться путем обмена информацией, опытом и специалистами, проведения тренингов и совместных исследований.
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Предполагается также обмен информацией о практике внедрения новых стандартов безопасности и гигиены труда.