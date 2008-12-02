В Китае продолжают умирать младенцы из-за смесей с меламином

В Китае шесть младенцев умерли за последние три месяца из-за употребления молочных смесей, содержащих меламин. Об этом, как пишет сегодня газета "Чайна дейли", сообщило Министерство здравоохранения КНР.

Эксперты министерства проанализировали причины 11 детских смертей по всей стране за период с сентября по ноябрь и пришли к выводу, что лишь пять случаев совершенно определенно не были вызваны попаданием в организм детей меламина. Случаи смертей младенцев, с большой долей вероятности связанные с опасным химикатом, были выявлены в провинциях Цзянси, Чжэцзян, Гуйчжоу, Шэньси и Ганьсу. Ранее в отчете за период с мая по август китайский Минздрав признал три "меламиновых смерти" младенцев.

В настоящее время в китайских больницах находитося на излечении 861 ребенок, пострадавший от меламина, входившего в состав детского питания. У всех заболевших детей были выявлены поражения почек. Всего же в КНР от этого вещества пострадали 294 тыс детей, из них были госпитализированы 51,9 тыс. Подавляющее большинство маленьких пациентов после курса лечения были выписаны.

ami-tass.ru