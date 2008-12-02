Донетчина: лишь 35% больных СПИДом получают лечение

В Донецкой области сегодня только 35% ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом получают необходимое противовирусное лечение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, для эффективного преодоления эпидемии СПИДа нужно увеличить охват ВИЧ-инфицированных и больных противовирусным лечением до 80%. На данное время охвачены только 35% нуждающихся в лечении – 1662 пациента, в том числе 173 ребенка.

Учитывая высокую стоимость препаратов, лечение проводится за счет средств госбюджета и гуманитарной помощи международных фондов, и в современных условиях не может быть возложено на местные бюджеты, подчеркнули в обладминистрации.

Всего в области в настоящее время зарегистрировано 29 075 ВИЧ-инфицированных (в том числе 6 403 - с диагнозом СПИД), из них 3 964 ребенка до 18 лет (в том числе 124 - с диагнозом СПИД). На диспансерном учете находятся 19 274 человека (1 434 - до 18 лет), из них с диагнозом СПИД – 2 694 (61 - до 18 лет). В области умерло от СПИДа 3 535 зарегистрированных больных, из них 62 ребенка.

Сейчас Донецкая область в общеукраинском рейтинге по эпидемическим показателям ВИЧ-инфекции/СПИДа находится на 21-м месте (в 2007 году находилась на 23-м месте).

Специалисты отмечают рост вовлечения женщин репродуктивного возраста к эпидемии и, как следствие, постоянное увеличение детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей (рост на 30% каждый год).