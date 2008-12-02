ООН призывает прекратить дискриминацию больных СПИДом

Лидеры ООН во Всемирный день борьбы со СПИДом, призвав продолжить борьбу против глобальной эпидемии и прекратить дискриминацию больных СПИДом.

Как сообщается в пресс-релизе Центра новостей ООН, Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН в своем выступлении обратил внимание на проблему дискриминации больных, которая мешает им обращаться за помощью к врачам.

Комиссар ООН по правам человека Нави ПИЛЛАЙ отметила, что «через 27 лет после того, как СПИД впервые был определен как болезнь, предубеждения относительно людей, которые живут с этим заболеванием, сильнее, чем когда-либо». Комиссар отметила, что больные вынуждены скрывать свой статус из-за криминализации передачи СПИДа, запрета свободного передвижения больных и другие карательные меры. «СПИД процветает на почве несправедливости и неравенства», - заявила Н.ПИЛЛАЙ.

Исполнительный директор Женского фонда развития ООН (UNIFEM) Инес АЛБЕРДИ указала на проблему дискриминации женщин, которые подвергаются угрозе насилия, изоляции, предубеждений, как только они решают сделать анализ на СПИД или обратиться за лечением.

Президент Генеральной Ассамблеи Мигель Д’ЕСКОТТО обратил внимание на факты: в прошлом году появилось 2,5 млн. новых ВИЧ-инфицированных, другие 2,1 млн. умерли от СПИДа.

В то же время Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией сегодня заявил о прогрессе в борьбе со СПИДом: 2 млн. больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом получили антиретровирусную терапию в этом году, что на 40% больше, чем в прошлом году.