Бешеная кошка покусала хозяев

В г. Мелитополь Запорожской области больная бешенством кошка искусала двух человек: своего хозяина и его сына - 15-летнего подростка.

Как сообщает местное издание "Мелитопольские ведомости" со ссылкой на заместителя начальника управления ветмедицины Мелитополя Владислава МАЙДЕБУРА, животное умерло от болезни 26 ноября и после проведения лабораторных исследования ветслужба факт заболевания бешенством подтвердила.

По информации В.МАЙДЕБУРА "больное бешенством животное укусило 15-летнего подростка и хозяина дома, который пытался лечить больную кошку. Теперь и отец, и сын госпитализированы в горбольницу, они будут получать профилактические прививки против бешенства».

"На улицах в районе выявления заболевания объявлен карантин по бешенству", - сообщает издание.