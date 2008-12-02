Ранняя диагностика ВИЧ спасает жизнь новорожденным

Ранняя диагностика и лечебные меры новорожденных в первые 12 недель их жизни на 75% увеличивают их шансы на выживание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в докладе ООН, обнародованном во Всемирный день борьбы со СПИДом.

В то же время доклад, который был совместно подготовлен четырьмя агентствами ООН, указывает на то, что в прошлом году менее чем 10% детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, были протестированы на ВИЧ до достижения двухмесячного возраста.

«Без лечения половина ВИЧ-положительных детей умирает до своего второго дня рождения», - отметила директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Анна ВЕНЕМАН.