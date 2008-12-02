В Латвии - эпидемия гепатита А

В Латвии вспышка вируса гепатита А. Количество заболевших перевалило за 2 тысячи человек, при населении в 2,3 миллиона.

В республике официально объявлена эпидемия, но сил медиков в республике не хватает.

Заболевают целыми семьями. Для сравнения: уже 10 лет подряд в Латвии фиксировались лишь очаговые заболевания желтухой. В прошлом году заболевших на всю страну было 15 человек. В этом - уже более двух тысяч. В больницы республики ежедневно поступают десятки заболевших.

Причина - желтухи долго не было, и иммунитета против нее у населения нет. Граждан призывают прививаться самостоятельно по цене около 50 долларов за укол.

Прервать эпидемию может погода: зараза не любит холодов.

Kp.by