Суперполезная морская капуста

Морская капуста, пожалуй, известна нам лучше всех - даже наши бабушки успели пристраститься к дальневосточному салату из консервных баночек. Теперь продается в основном не салат из ламинарии, а полуфабрикат: тонко нарезанная и замороженная морская капуста в брикетах. Это превосходный вариант, поскольку ее можно приготовить и заправить по собственному вкусу.

В некоторых супермаркетах продается нори – водорослевая "бумага" для приготовления суши - в виде квадратных листов и ленточек. А в некоторых магазинах можно увидеть хлеб и булочки с водорослями.

Кроме того, существует целый букет пищевых добавок из водорослей и с водорослями. Мы уж не говорим о необъятном рынке косметических средств, которые пытаются "накормить" нас теми же водорослями через кожу.

По богатству химического состава водоросли не имеют конкурентов среди продуктов питания. Их просто не с чем сравнить. В наших же аптеках их все еще предлагают как источник йода и легкое слабительное. На самом деле в той же ламинарии найдено около сорока макро- и микроэлементов и все основные витамины. Она - прекрасный источник полезной и дефицитной клетчатки. Как и другие водоросли, она может служить хорошим источником кальция для тех, кто не употребляет молока. В ста граммах водорослей содержится 1000-1400 мг кальция.

Водоросли богаты железом, они выручат вегетарьянцев и постящихся. Причем если 100 г говядины или свинины содержат около 2.5 мг железа, а 100 г курятины - 1.6 мг, то в 100 г водорослей спрятано от 6-29 мг железа.

Еще одна проблема строгих вегетарьянцев - недостаток витамина В12. Принято считать, что он содержится только в животных продуктах. Однако водоросли могут успешно конкурировать с мясом и яйцами по содержанию этого важнейшего витамина и уступают лишь печени и другим потрошкам. Фосфор, необходимый мозгу, и калий, полезный для сердца, присутствуют в них также в рекордных количествах.

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