Что такое калории и как их измеряют

Природа устроила нас так, что, даже съев лишнее, человек не должен полнеть. Но мы нарушаем ее устои, в результате становится все больше тех, кто вынужден считать калории. Но что это такое - калории?

Калории - это количество той энергии, которую мы получаем из продуктов и должны обязательно утилизировать, потому что, если баланс между поступлением и расходом не будет соблюден, человек непременно начнет толстеть. Кто и как определил, что в огурцах их, например, 20, а в мясе - 200? Методов для этого, оказывается, немало. Основной - использование калориметра - специальной термически изолированной камеры, в которой сжигается продукт и выясняется, сколько при этом выделяется тепла (энергии). В нашем организме фактически происходит то же самое, и полученную энергию человек использует на себя: на обмен веществ, на физическую активность и на выработку тепла.

А как определяют количество калорий, которые мы тратим, занимаясь физическим трудом? Оказывается, человека тоже можно поместить в большой калориметр и посчитать, сколько он будет выделять тепла. Метод не всегда удобно использовать, поэтому существует несколько способов непрямой калориметрии. Например, количество калорий определяется по тому, сколько человек потребил кислорода и выделил СО2. Есть методы, основанные на измерении частоты сердцебиения.

Откуда несоответствие?

И все же огромное количество справочников по калорийности подчас приводит в замешательство: цифры оказываются разными. Почему так происходит?

- Американские, европейские, азиатские, российские данные калорийности продуктов могут различаться, - говорит Минкаил Гаппаров, член-корреспондент РАМН, замдиректора по научной работе ГУ НИИ питания РАМН. - Содержание белков, жиров, углеводов в продуктах будет колебаться в зависимости от климата, почвы, сортов, видов и т. д. Более того, сельское хозяйство стремится идти в русле интенсификации, а потому картофель, например, лет сто тому назад содержал 21-22% крахмала, сейчас лучшие его сорта содержат 12-13%. Значит, его энергетическая ценность уменьшилась. Кроме того, чем выше урожайность, тем меньше наполнение продукта: в сахарной свекле при большом урожае сахара меньше, значит, и калорийность ниже. Поэтому расхождения в цифрах вполне объяснимы.

Куда девать энергию?

С тем, как подсчитать калории, мы разобрались, но много важнее решить, куда их девать.

- Основная часть энергии современного малоподвижного человека (свыше 60%) уходит на построение структуры организма. На физическую активность он тратит совсем мало - 25-30%, а должен бы - около 50%, - продолжает Минкаил Гаппаров. - Опасность даже не в том, что стали больше есть жирного, а в том, что стали меньше двигаться. Сейчас активный образ жизни ведет 5-8% населения. Человек сам себя обездвижил (автомобили, лифты, телевизор, даже на руле гидроусилитель) и подошел к нижнему пределу: затраты энергии составляют всего 2000-2500 ккал в день - это уже критические цифры. Если и дальше так пойдет, у людей будет развиваться мышечная дистрофия, вялость, риск ожирения возрастет в 3-5 раз, за ним начнутся проблемы с сердцем и сосудами, диабет. Уже сегодня в развитых странах избыточная масса более чем у миллиарда человек, а диагноз «ожирение» - почти у 800 миллионов. Ужасно, что от этого страдают даже дети! Ребенок по крайней мере 20% суточного времени должен резвиться - бегать, прыгать, плавать, а этого нет.

Если вы съели 2 лишних кусочка сахара (примерно 10 г) - это около 40 ккал. Из них синтезируется почти 3 г жира. Если эти лишние кусочки будут потребляться ежедневно, их вполне хватит, чтобы в течение года набрать больше 1 кг лишнего веса. Двадцатилетний человек за 10 лет наберет больше 10 кг, через 20 лет - 20 кг, и к 40-50 годам он уже будет иметь не только лишний вес, но и массу проблем, с ним связанных.

Как остаться стройным

Из-за стола надо всегда вставать с легким чувством ненасыщенности.

Хотя бы раз в неделю следует взвешиваться и сравнивать результат с предыдущим.

Если вы видите, что начали поправляться, надо ограничить или общее количество еды, или ее калорийность, или начать больше двигаться, или то, другое и третье одновременно.

Даже если человек любит поесть, хорошие физические нагрузки не дадут образоваться лишним килограммам. Если ваша профессия не связана с физическим трудом, надо проходить 6-8 км ежедневно.

Основная пищевая нагрузка (80-85% пищи) должна приходиться на первую половину дня.

Рейтинг. Самые энергозатратные виды деятельности

1. Бег - вверх по ступенькам 900 ккал/ч

2. Быстрый бег - по прямой (16 км/ч) 750 ккал/ч

3. Езда - на велосипеде (20 км/ч) 540 ккал/ч

4. Ходьба - на лыжах 485 ккал/ч

5. Скоростное плавание

(2,4 км/ч) 460 ккал/ч

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