Меньше ешь - дольше живешь

Низкокалорийная диета (менее 2000 килокалорий в день) – золотой стандарт диетологов. Мир узнал о ее пользе после эксперимента "Биосфера-2". К диетологии он не имел никакого отношения: согласно проекту американских ученых, группа людей должна была несколько лет прожить в замкнутом пространстве, добывая пропитание с помощью натурального земледелия, не загрязняющего окружающую среду.

На втором году стало ясно, что участники не в состоянии обеспечить себя 2500 ккал в день, которые считаются нормой для здоровых, физически активных людей. Руководитель эксперимента Рой Уолфорд принял решение ограничить дневную норму 1800 ккал. В результате все участники заметно похудели, у них снизились давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Последующие исследования доказали: на голодном пайке люди дольше живут и сохраняют ясность ума и гибкость тела.

Ученые склоняются к тому, что разгадка лежит в биохимии нашего организма. Вероятно, при ограниченном поступлении пищи в клетках включается своеобразный энергосберегающий режим. И может быть, именно с ним связан самый поразительный эффект низкокалорийной диеты – долгая молодость.

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