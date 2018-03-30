В Киеве - катастрофическая проблема с донорской кровью

Этот случай попал в статистику происшествий по столице дважды. Первый раз — в сводку ДТП: в результате аварии мать с отцом погибли, а двое малышей, получив травмы, остались живы. Скорая помощь развезла их по разным клиникам: мальчика — в отделение нейрохирургии, а девочку — в травматологию. Обоим срочно понадобилась донорская кровь, но ни в одной из этих клиник ее, конечно же, не было. Так дети попали в сводку во второй раз: на сей раз срочно искали доноров. Счет шел буквально на часы. Следует отдать должное врачам — они прило­жили максимум усилий, чтобы спасти детей. Низкий поклон и сер­дечная благодарность и тем добровольцам, которые отложили все свои дела и поспешили по указанным адресам, чтобы безвозмездно отдать свою кровь осиротевшим малышам.

Но сами врачи комментировать данный случай отказываются. Прежде всего потому, что… грубо нарушили приказ Министерства здравоохранения и еще десяток инструкций, которые запрещают переливать пациентам цельную кровь.

— Сегодня цельную кровь переливают в очень редких случаях — только по жизненным показаниям, когда не перелить не имеем пра­ва. Это составляет не более 1%, хотя раньше было намного больше, — объясняет Анатолий Тимченко, профессор, заведующий лабораторией Института гематологии и трансфузиологии Академии медицинских наук Украины. — Согласно приказам Минздрава и АМН, кровь как таковую переливать запрещено, необходимо использовать ее препараты.

— Почему появились эти приказы и инструкции?

— Вероятно, в связи с тем, что цельная кровь проверяется только на ВИЧ-1, ВИЧ-2 и на вирусы гепатитов В и С. Остальные шесть видов гепатитов могут вместе с кро­вью беспрепятственно попасть к больным, которые и без того находятся в тяжелом состоянии — после операции, после ожогов, травм и т.д. Необходимо также тестировать донорскую кровь и на девять видов герпес-вирусов, и на вирус Эпштейна-Барра, и на цитомегаловирус — прискорбно, но их тоже не проверяют.

— А ТОРЧ-инфекции?

— И они остаются вне поля зрения. Да и то, что проверяется в обязательном порядке, не всегда можно выявить с первого раза: может быть состояние серонегативного окна, когда болезнь находится в латентном периоде и вирус никак себя не проявляет. В таком случае, безусловно, есть угроза, что больной получит его вместе с перелитой кровью. Время от времени мы слышим о судебных делах, когда пациент судится с больницей, доказывая, что его заразили при переливании крови. Особенно сложно решать проблему переливания крови в родильных домах, когда у роженицы случается большая кровопотеря и для спасения ее жизни, бывает, нужно и пять, и десять литров крови. Действовать приходится незамедлительно: хотя все знают о приказах, но не переливать не имеют права. Во-первых, речь идет о человеческой жизни, во-вторых, каждый помнит, что в случае летального исхода придется объясняться в прокуратуре, почему не переливал и не спасал. Риск, конечно, большой, но цельная кровь лучше запускает механизм свертывания крови. Да, собственно, во многих случаях альтернативы нет, ведь препараты крови в необходимом количестве у нас тоже отсутст­вуют.

— Какие еще категории больных остро нуждаются в препаратах крови?

— В первую очередь при лейкозе, гемофилии, анемии железодефицитной, анемии, которая связана с заболеванием самой крови, анемии вследствие кровопотери после травм, ожогов и т.д. Протоколы лечения онкогематологических больных предполагают применение как фармацевтических препаратов, так и препаратов крови.

— В столице, как и в каждом областном центре, работают станции переливания крови, которые еще называют центрами крови. Но вирусы гепатита В и С там по-прежнему пытаются обнаружить с помощью метода, которому уже почти 30 лет. Но ведь недостаточно выявить поверхностные антитела, нужна более полная и точная информация.

— Совершенно верно. Ни на одной станции до сих пор не используется метод ПЦР (полимеразной цепной реакции), который помогает выявлять непосредственно сам вирус. Было много разговоров и в столичной мэрии, и в Министерстве здравоохранения, нам обещали, что для начала закупят пять установок для ПЦР-исследований крови... Отговорка традиционная: нет финансов.

— Получается, государству и городскому бюджету столицы не под силу то, что могут себе позволить частные медицинские центры, где оборудование для ПЦР-диагностики есть…

— Да, частные диагностические центры могут себе это позволить, а государство вместе со столицей — нет. Мы просчитывали, предлагали: закупите установку не для одного, а для нескольких городов, ее мощности хватит, чтобы обрабатывать кровь для целого региона, как это делается во многих странах Европы. Увы.

— Позорная ситуация как для страны, так и для столицы.

— Бог с ним, с позором, за этим стоят настоящие трагедии: больному сделали сложнейшую операцию, буквально с того света вытащили, а при переливании заразили вирусным гепатитом. И все.

Нам давно уже пора отказаться от устаревших методов и перейти к тотальной вирусинактивации, которая применяется не только в Ев­ропе, но и в соседней России, где только в нынешнем году закуплено четыре современные установки. Была надежда, что хотя бы в Киеве появится современный центр крови. Но его строят и никак не достроят на базе клинической больницы на ул. Зоологической: до сих пор не известно, когда он будет сдан, чем будет укомплектован, как будет проводиться вирусинактивация и производство препаратов.

К сожалению, профессор Тимченко абсолютно прав: на вопрос, когда же введут в эксплуатацию сто­личный центр крови, сегодня не может ответить никто. Его строи­тельство началось еще в 2003 году, планировалось, что город выделит на этот суперважный объект здравоохранения 122310,5 тыс. грн. Начинали с энтузиазма, но со временем темпы замедлились. До начала нынешнего года было освоено всего лишь 32588,3 тыс. грн., готовность производственного корпуса — примерно 80%. Столичная власть, принимая бюджет на 2008 год, выделила на строительство центра 5 млн. грн. Возможно, этого бы и хватило для введения в эксплуатацию хотя бы первой его очереди, ведь к тому же лабораторному корпусу уже подведены вода и свет, подключено тепло. Но, как сообщили наши источники в мэрии, достраивать центр никто не собирается — строителям задолжали (по некоторым оценкам, почти 2 млн. грн.), технику с объекта забрали, хорошо, если там останется охрана. Информацию легко проверить: на объекте мертвая тишина. И мировым кризисом не прикроешься — объект не финансировался с начала года, даже в летнее, золотое для строителей время работали там в полсилы, надеясь, что с ними все-таки рассчитаются. Теперь подрядчик об этом жалеет. И, наверное, никто не считал, что дешевле и выгоднее для бюджета: достроить объект или законсервировать его и тратиться на охрану.

Для жителей города, естественно, было бы лучше, если бы центр работал и желательно на полную мощность. По подсчетам специалистов, в 2008 году столичной медицине потребуется 24,5 тыс. литров донорской крови, 23,27 тыс. литров плазмы и 10,8 тыс. литров эритроцитной мас­сы. Где все это взять при отсутст­вии финансирования, дефиците доноров, современного оборудования и квалифицированных кадров? Или для городской власти секрет, что в Киеве уже сегодня не хватает 14 тысяч медицинских сестер и 2800 врачей, в том числе и гематологов, и врачей-лаборантов?

Проблема центра-долгостроя — всего лишь одно звено в цепи непрекращающихся скандалов в столичной медицине. За годы независимости у нас сменилось не только 12 министров здравоохранения, но и десять начальников главного управления КГГА. Но раньше стабильными оставались хотя бы райздравотделы, которые тянули на себе основной груз проблем киевской медицины. Крепкая рука руководителя района не допускала, чтобы на вверенной территории в больнице кто-то посмел отключить воду или электричество, как это массово делалось в нынешнем августе по всему Киеву. Непосвященным не понять, почему нынешняя городская власть невзлюбила райздравотделы до такой степени, что год назад их грубо ампутировала, взвалив на себя все дела. И, разумеется, финансы. Кстати, немалые — на 2008 год городской бюджет обещал выделить на систему здравоохранения более 2 млрд. грн. Для ведения дел созда­ли три территориальных медицинских объединения (ТМО). Злые языки, а вместе с ними и некоторые депутаты Киевсовета, утверждают, что городское управление здравоохранения разрослось неи­моверно — здоровьем киевлян теперь занимаются около 500 чиновников, из них 300 (по данным депутатов из Блока Литвина) руководят тремя ТМО. И после этого практикующие врачи и медицинские сестры все еще надеются получать обещанные мэром 50% надбавки к зарплате? Кстати, эта надбавка — не милость перед выборами мэра, как утверждают недоброжелатели градоначальника, а пункт приказа Минздрава 308/519. А выплачена она была авансом, в счет средств ІV квартала, будто бы в ознаменование светлого Христового Воскресения.

В последнее время интернет-издания пестрят обещаниями столичного мэра вернуть медицине все долги до копейки. Его подчиненные повторяют эту мантру с вверенного им телеэкрана. По информации же депутатов Киевсовета из Блока Кличко, на протяжении трех кварталов 2008 года столичное здравоохранение было профинансировано на… 52%, в частности на медикаменты было выделено 35% от запланированного, на питание больных — около 43%. Интересно, как планируют возвращать? Вручать каждому больному компенсацию за лекарства и перевязочные материалы, которые он покупал за свой счет? А как быть с теми, кто медикаментов или препаратов крови так и не дождался? А может, в конце года будут раздавать гречку и подсолнечное масло тем, кто на больничной койке голодал? Кстати, из достоверных источников в мэрии известно, что главврачам настоятельно рекомендуют приучать больных к голодной диете, объясняя, что пищеблок закрыт на ремонт. Навсегда.

Кстати, снова об инфекциях. Инфекционное отделение бывшей центральной городской клинической больницы, которую мы до сих пор помним как Октябрьскую, вопреки обещаниям всех начальников — и бывших, и нынешних, до сих пор на капремонте. Затянул­ся он до неприличия: дату ввода корпусов в эксплуатацию перенесли с 2007 года на 2008-й. А в эти дни со стройки сбежали последние рабочие, так и не дождавшись обещанных денег. Средств нет ни на продолжение работ, ни на консервацию объекта. Ситуация весьма похожа на ту, в которой оказался городской центр крови.

В последнее время все внимание уделяется тем объектам, на фоне которых чиновникам нравится позировать перед теле- и фотокамерами. Кто спорит, кардиологическим больным нужен современный медицинский центр с операционными и реанимациями. Но точно так же, по словам хирургов, их пациентам нужна донорская кровь и препараты из нее, иначе работать будет не реанимация, а морг. Что уж говорить об онкологических отделениях, особенно о детских, где маленьким пациентам переливают кровь по 20—30 и более раз. Одному Богу известно, чего это стоит их родителям.

Трагический случай на охоте показал, что даже VIP-статус не гарантирует потерпевшему адекватной медицинской помощи, которая включает также переливание крови и ее препаратов. Что уж говорить об авариях, взрывах, пожарах? Киевские больницы и городской центр крови следует держать в поле зрения хотя бы в период подготовки к Евро-2012. Или есть иной способ гарантировать безопасность гостей и участников?

Государство палец о палец не ударило, чтобы повлиять на ситуацию в столице — удобно наблюдать за зигзагами местного самоуправления, имея возможность консультироваться и лечиться в элитных бюджетных больницах или за рубежом. Между тем, по мнению самих медиков, киевскую систему здравоохранения еще никогда так не лихорадило, как ныне. Это тот самый случай, когда острая финансовая недостаточность угрожает необратимыми последствиями для системы. С реанимацией можно и не успеть.

Ольга СКРИПНИК

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