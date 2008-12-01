СПИД - одна из главных угроз жизни и здоровью людей во многих регионах мира

Вирус СПИДа остается одной из главных угроз жизни и здоровью людей во многих регионах планеты. Об этом говорится в коммюнике, распространенном здесь Международной федерацией обществ Красного Креста в связи с проведением сегодня Всемирного дня борьбы со СПИДом.

"Если число новых зараженных вирусом стабилизировалось в ряде районов Африки, он продолжает распространяться в других регионах, в частности, в странах Восточной Европы и Африки", - отмечается в документе. По данным Международного Красного Креста, число больных СПИДом в мире сегодня оценивается примерно в 30 млн человек. В России, по данным экспертов организации, зарегистрировано более 417 тыс случаев заболевания, и их число продолжает расти.

Специальный представитель по проблемам СПИД/ВИЧ Международной федерации обществ Красного Креста Мукеш Капила подчеркнул, что в этой ситуации "самоуспокоение по поводу определенных успехов в борьбе с заболеванием может оказаться даже более губительным, чем само распространение ВИЧ, и потому необходимо наращивание коллективных усилий в этой сфере всего мирового сообщества".

Особое внимание эксперты Красного Креста уделяют вопросам борьбы с любыми формами дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных. "Подобная дискриминация недопустима в человеческом обществе, и для ее преодоления необходима повседневная кропотливая разъяснительная работа", - убежден директор Всемирной программы по борьбе с ВИЧ Международной федерации обществ Красного Креста Бернар Гардинер.

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом специализированная программа ООН /ONUSIDA/ не представит очередного доклада о ситуации в мире, поскольку "переходит на новую методологию исследований". В то же время Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ прогнозирует на текущий год "резкое число смертельных исходов, вызванных СПИДом". По оценкам экспертов ВОЗ, болезнь может унести в этом году жизни 2,2 млн человек в мире.

ami-tass.ru