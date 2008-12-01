Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря во всем мире отмечают день борьбы со СПИДом. Впервые он отмечался в 1988 году после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

В 1996 году ООН создала союз шести всемирных организаций. Названная Совместной программой Объединенных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа (ЮНЭЙДС), программа объединяет в качестве спонсоров этого совместного проекта Детский фонд ООН, Программу ООН по развитию, Фонд ООН по вопросам народонаселения; Организацию ООН по вопросам образования, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.

ЮНЭЙДС поддерживает долгосрочные глобальные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за права человека независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам во всем мире посредством проведения обучения мерам профилактики, поддержки исследований по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами расширения международного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, которая была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру.

Проект "Красная ленточка" был официально начат на 45-й ежегодной церемонии вручения наград Tony Awards 2 июня 2000 года. Всем номинантам и участникам было предложено надеть такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект "Красная ленточка": "лента (перевернутое "V") станет символом нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда, связанная с этим проектом - это то, что к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всем мире".