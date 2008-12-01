Собрано почти $ 600 тысяч для помощи ВИЧ-позитивным детям

В Киеве на благотворительном аукционе Fashion AID в поддержку борьбы со СПИДом собрано 580 тыс. долл. (4 млн. грн.).

Как сообщили УНИАН в Фонде Елены ФРАНЧУК «АнтиСПИД», аукцион состоялся 29 ноября в киевском отеле Premier Palace, он стал самым крупным в истории Украины. На торги была выставлена третья социальная коллекция проекта Fashion AID – AIDS Army Fashion, созданная 32 лучшими украинскими дизайнерами и посвященная борьбе со СПИДом.

Как подчеркнули в Фонде, собранная сумма является абсолютным рекордом для благотворительных аукционов в Украине вообще и для fashion аукционов в частности. Эти средства будут направлены на приобретение мобильных клиник для оказания помощи ВИЧ-позитивным детям, проживающим в регионах Украины, наиболее пострадавших от эпидемии СПИДа.

В этот вечер поддержать фонд «АнтиСПИД» своими выступлениями пришли Александр ПОНОМАРЕВ, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ и участники украинской «Фабрики звезд - 2», команда «95-й квартал» и маленькая Соломийка ЛУКЬЯНЕЦ.

В Фонде «АнтиСПИД» отметили, что, несмотря на трудную экономическую ситуацию, за 30 лотов социальной коллекции AIDS Army Fashion удалось собрать более 360 тыс. долл. Самый дорогой лот в этой части аукциона был куплен за 32 тыс. долл. при стартовой цене в 100 долл.

Также, по уже заведенной традиции, после своего выступления стал торговаться с участниками аукциона и лидер «95-го квартала» Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. Ему удалось продать свой галстук за 4 тыс. 200 долл.

Однако самым сенсационным стало завершение аукциона, когда Виталий КЛИЧКО выставил на торги два билета в ВИП сектор (которых нет и не будет в продаже) на будущий чемпионский бой Владимира КЛИЧКО с Хасимом РАХМАНОМ в немецком Манхайме. Также Владимир КЛИЧКО по телефону обратился к участникам аукциона, пообещав подарить победителю торгов по этому лоту свои боксерские перчатки, в которых он проведет бой, с автографами – своим и Виталия.

В ходе торгов претенденты на первый ряд зрителей будущего исторического боя решили договориться между собой прямо в зале аукциона – они объединили свои ресурсы и умножили самую высокую предложенную за билеты цену на три, что составило 190,5 тыс. долл., и получили в благодарность от братьев КЛИЧКО не два, а сразу шесть билетов на поединок, отметили в Фонде.