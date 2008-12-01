Сегодня крымских студентов бесплатно протестируют на ВИЧ

1 декабря в Симферополе студенты ведущих крымских вузов смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Как передает корреспондент УНИАН, 1-2 декабря в Симферополе в ведущих вузах пройдет информационно-просветительская акция «Узнай свой статус». Цель акции - привлечение внимания общественности к проблемам распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине. В рамках проведения акции планируется распространение материалов о проблеме, раздача контрацептивов, консультация врачей, психологов, бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и сифилис.

Кроме того, 1 декабря в центре Симферополе планируется проведение акции «Молодежь за жизнь без ВИЧ!». В частности, в рамках акции, студенты и волонтеры с зажженными свечами в руках «образуют международный символ борьбы со СПИДом».

Как известно, 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Справка УНИАН. По уровню распространения ВИЧ-инфекции Крымская автономия занимает 6-е место среди регионов Украины (после Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областей и города Севастополя).

По официальным данным, в Крыму зарегистрировано около 8,3 тыс. ВИЧ-инфицированных и почти 2 тыс. больных СПИДом.

Самой уязвимой группой в плане распространения ВИЧ-инфекции по-прежнему остаются молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет.