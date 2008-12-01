5 лет тюрьмы за распространение трамадола

Краснозаводской районный суд Харькова осудил к 5 годам лишения свободы гражданина Непала за распространение трамадола.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в феврале харьковские правоохранители задержали гражданина Непала во время получения им „груза" - отравляющего лекарственного средства трамадол в помещении автотранспортного предприятия. Во время обыска работники милиции изъяли у него 26 830 капсул трамадола, стоимость которого по ценам „черного рынка" составляет более 100 тысяч гривен. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Иностранец задержан и судом ему избрана мера пресечения - взятие под стражу.

В ходе следствия задержанный свою вину в совершении преступления признал полностью. Он объяснил, что трамадол, который был в пяти картонных ящиках, приобрел с целью сбыта. Наркоторговец должен был отправить «товар» через своего земляка в Луганск и Черкассы.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено по ч.4 ст.321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.